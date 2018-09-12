Лиза Боярская: «Ни за что не буду актрисой»

Дочь актера Михаила Боярского и актрисы Ларисы Луппиан в 14 лет категорично заявляла родителям: «Ни за что не буду актрисой. Не хочу, как вы, быть все время на виду, выставлять свои чувства и эмоции напоказ. Это все равно, что постоянно прилюдно раздеваться». Но, видимо, с генами не поспоришь! Лиза Боярская стала девятой актрисой в актерской династии.

Некоторые дети знаменитых родителей, выбирая похожую стезю, стараются не афишировать родство, меняют фамилию или берут псевдоним.

Елизаветы Боярской таких мыслей не возникало. «Моя фамилия — красивая, звучная и, как мне кажется, является неотъемлемой частью моего внутреннего „я“, — говорит Лиза. — И мне никогда не хотелось как-то отгородиться от отцовской фамилии. Я ведь папина дочка и горжусь тем, что у меня такой прекрасный отец».

«В детстве папа казался мне добрым волшебником»

У Михаила Боярского в приоритете всегда была семья, ее благополучие. «Мама рассказывала, что, когда они только поженились, папа ей сказал: „Поверь мне, я сделаю все, готов пахать сутками, но ты и наши дети ни в чем не будут нуждаться“, — вспоминает Лиза в одном из интервью. — В детстве папа казался мне добрым волшебником, потому что старался исполнить любое наше желание. Уезжая на съемки или гастроли, спрашивал: „Что вам, дети мои, привезти из заморских стран?“ Брат Сережа просил какие-то конструкторы, а я — кукол и чаще всего платья. Папа привозил мне безумно красивые наряды, я в них чувствовала себя принцессой». (Кстати, когда Лизе уже перевалило за 20 лет, отец продолжал покупать ей вещи и угадывал с размером — наряды идеально сидели на фигуре.)

Дома Михаил Боярский был редким гостем, но Лиза относилась к этому спокойно, как к данности: «Не помню, чтобы отец вообще когда-нибудь отдыхал. Даже если выбирался на дачу, тут же развивал там бурную деятельность: косил траву, сажал цветы, что-то перестраивал».

«Родители нам с братом ничего не запрещали»

В школе Лиза училась слабо и вела себя плохо: болтала на уроках, прогуливала их. После родительских собраний мама приходила домой расстроенная, начинала дочь отчитывать, а отец вставал на ее защиту. Говорил: «Отстань от ребенка. Пусть учится как хочет, главное — чтобы выросла хорошим человеком». «Папа на нас никогда даже голоса не повышал, — рассказывает Боярская. — И вообще родители всегда общались с детьми на равных, разговаривали как со взрослыми, без сюсюканий. Ничего нам с братом не запрещали, нашу свободу не ограничивали».

Однако между самими родителями бывало всякое. Лиза признает: «У отца характер сложный. Это на концертах, перед публикой он легкий, лучезарный, улыбчивый. А дома совсем другой человек: хмурый, немногословный, импульсивный. Мама тоже очень импульсивная. Помню, мы с Сережей всегда пережидали бурю в его или моей комнате и тихо ржали над их разборками. На пустом месте они вдруг начинали ругаться, что-то друг другу доказывать. Выпустят пар, а через пять минут уже мило и спокойно продолжают разговор».

«Я терпеть не могла находиться на виду, была стеснительной»

На съемки Михаил Боярский детей не брал. Но Лиза бывала на работе у мамы — за кулисами Театра имени Ленсовета, где Луппиан играет до сих пор. «Профессия родителей мне казалась абсолютно чуждой, — признается Лиза. — Я вообще терпеть не могла находиться на виду, была очень стеснительной. К тому же эта шумиха вокруг папиной популярности… Она меня дико раздражала. Мы же никуда не могли пойти вместе! Выходили из подъезда, и тут же на него набрасывалась толпа поклонниц. Меня в мгновение ока от него оттесняли, и на этом наша прогулка заканчивалась».

В тему

«Лет в восемь папа задумал отдать меня в Вагановское училище, — вспоминает Боярская. — Я отучилась там месяц на испытательном сроке. Истерла себе пуантами ноги в кровь, плакала от боли. И очень обрадовалась, когда преподаватели признали меня бесперспективной. Папе было сказано: «Данных у вашей девочки, к сожалению, нет. Она слишком пухленькая для балета, и трудолюбия у нее маловато».

В подростковом возрасте, чтобы преодолеть болезненный страх перед публикой, Лиза заставила себя пойти в модельную школу. Там ее сумели внутренне раскрепостить, она как будто избавилась от футляра, сковывающего движения.

Любопытно

В картине Аллы Cуриковой «Вы не оставите меня» (2006) и в мини-сериале «Петр Первый. Завещание» (2011) Михаил и Лиза Боярские сыграли отца и дочь. Елизавете предлагали роль дочери д’Артаньяна в «Возвращении мушкетеров» (2007), но от нее она отказалась.

В картине Аллы Суриковой Михаил и Лиза Боярские сыграли отца и дочь.

«Папа — мой главный критик»

Лиза не собиралась идти по родительским стопам. Но однажды с мамой попала на открытие учебного театра, и это событие перевернуло ее сознание. Она смотрела на студентов, таких свободных, раскрепощенных, и поняла, что хочет быть такой же. Когда она сообщила родителям, что решила поступать в театральный, они сильно удивились, но поддержали ее. Она прошла по конкурсу в Академию театрального искусства, а со второго курса начала сниматься в кино. «Папа — мой самый главный критик, — признается актриса. — Он никогда меня не хвалит. Говорит прямо: тут переиграла, здесь по эмоциям недотянула. И я знаю, что он оценивает меня справедливо».