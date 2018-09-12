Актеры, чьи жизни оборвались на пике карьеры

12 сентября 1973 года родился Пол Уокер , наиболее известный зрителю по франшизе «Форсаж».

Его философией было: «Нет смысла делать что-то, если это не приносит тебе удовольствия». Пол Уокер всю жизнь, начиная с младенческого возраста, провел на съемочных площадках.

Рожденный в семье с пуританскими нравами, он вырос человеком, умеющим сопереживать. И он не растерял этой способности, даже вращаясь в циничном мире кинематографа. Полу отпущено было мало времени, но он успел запомниться. За свою карьеру актер снялся более чем в сорока фильмах, неоднократно был номинантом на престижные кинопремии, успешно занимался джиу-джитсу, любил серфинг и автомобили. Знавшие его говорили, что он не имел вредных привычек, был прекрасным другом. Вин Дизель даже назвал дочь в его честь.

Пол предвидел свою смерть. Он говорил, что его когда-нибудь убьет скорость. Так и произошло: когда актер возвращался с благотворительного вечера, водитель не справился с управлением, и машина на полной скорости врезалась в стоящее на обочине дерево. Пол был еще жив, когда машина загорелась. Спасти актера не удалось. Фанаты не хотят верить в его смерть, поэтому периодически в разных местах Земли возникают слухи о том, что актера видели живым.

Уокер — далеко не единственный актер, ушедший из жизни на пике своей славы. Teleprogramma.pro вспоминает талантливые судьбы из мира кино, которые оборвались слишком рано.

Всенародный любимец, наш общий «Брат», талантливый актер, режиссер и кумир миллионов. Во время съемок своего очередного фильма «Связной» погиб при сходе ледника Колка, завалившего Кармадонское ущелье 20 сентября 2002 года. Поисковые работы свернули только в феврале 2004-го. Сергея Бодрова до сих пор считают пропавшим без вести, не желая мириться с его смертью.

Брюс Ли, 32 года

Легендарный актер с почти нечеловеческими способностями. Причиной смерти объявлен отек мозга из-за принятой таблетки, но поклонники не могли поверить, что короля единоборств убила обычная пилюля от головной боли. Это породило множество слухов. Один из них гласит, что Брюса Ли убил другой мастер единоборств. Но слух так и не был подтвержден.

Брендан Ли, 28 лет

Сын знаменитого Брюса Ли. Его застрелили по ошибке при съемках фильма «Ворон». 31 марта 1994 года снималась одна из завершающих сцен, в которой героя пытаются застрелить. В револьвере не удалили заглушку, при выстреле она вылетела, пробила живот актера и застряла в позвоночнике. Спасти Брендана не удалось, он скончался от кровопотери.

Трагедия произошла за 17 дней до свадьбы Брендана. Фильм заканчивали с помощью монтажа: лицо Брендана накладывали на тело дублера. Саму сцену, в которой произошла трагедия, вырезали и полностью пересняли с дублером. Пленка с ней уничтожена после следствия во избежание инсинуаций.

Еще один мастер единоборств, на сей раз наш. Может быть, вы и не сразу вспомните имя, но как только услышите «Индеец Джо» из фильма Станислава Говорухина «Приключения Тома Сойера и Гекльберри Финна», сразу поймете, о ком речь. Слава к Талгату пришла тотчас же после фильма «Пираты ХХ века».

Никто не понял, как и почему Талгат оказался в секте «Четвертый путь». В 1985 году он отказался выполнить распоряжение духовного лидера по имени Абай. Тот потребовал от Талгата проучить несогласных, решивших покинуть секту. После этого актер был до смерти забит пятью сектантами. Следствие показало, что Нигматулин по неизвестной причине даже не сопротивлялся. Ему нанесли 119 ударов.

Хит Леджер, 28 лет

Джонни Депп и Колин Фаррелл. Яркого актера сгубила передозировка наркотическими препаратами. Смерть не помешала Хиту Леджеру получить «Оскар» — это случилось второй раз в мировой практике. Из-за смерти Хита, в то время снимавшегося в «Воображариуме доктора Парнаса» был спешно переписан сценарий, и недоснятую роль за него доигрывали одновременно Джуд Лоу

Стив Ирвин, 44 года

Известный всему миру как «Охотник на крокодилов», австралийский телеведущий. Смерть наступила от удара шипохвостого ската в грудь. Миллионы зрителей стали невольными свидетелями момента смерти Стива Ирвина — ведущий погиб прямо во время эфира 4 сентября 2006 года.

Позже вдова Ирвина уничтожила запись этой программы. Могила Ирвина также недоступна для посетителей после того, как над ней попытались надругаться зоозащитники из РЕТА.

Пусть этому актеру было много лет, но ушел он знаменитым и для огромного количества почитателей добрых сказок навсегда останется профессором Дамблдором. Когда Ричарда Харриса пригласили на роль Дамблдора, он уже был неизлечимо болен и хотел отказаться. Но его внучка, фанатка книг о Гарри Поттере , пригрозила, что больше никогда не станет с ним разговаривать, если дед не примет предложения.

Еще один ставший легендарным персонаж современной сказки: профессор Снейп из фильмов о Гарри Поттере. Алан Рикман скончался 14 января 2016 года от рака поджелудочной железы, работал до последнего.

Он был невероятно востребован: с его участием вышло 73 фильма. И это еще один случай, когда возраст вторичен. Если бы не рак, у Рикмана было бы еще немало славных фильмов.