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Кита Харрингтона рассматривают на роль Бэтмена
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Кита Харрингтона рассматривают на роль Бэтмена 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Звезда культового сериала "Игра престолов" может сыграть самого Брюса Уэйна, но это пока лишь слухи.
Кинопортал Revenge of the Fans сообщает, что студия Warner нацелена предложить роль Киту Харрингтону, известному по персонажу Джона Сноу, в которого вдохнул жизнь актер.
Нового "Бэтмена" планируют начать снимать уже в 2019 году, но до сих пор неизвестно, кто же сыграет главную роль.
Западные таблоиды наперебой сообщают, что Бен Аффлек готов оставить проект и отказаться от роли. А Кит Харрингтон, наоборот, готов сниматься, но в том случае, если создатели нового фильма о Брюсе Уэйне откажутся от излишнего пафоса и серьезности, присущей этому персонажу.
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