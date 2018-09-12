Кита Харрингтона рассматривают на роль Бэтмена

Звезда культового сериала "Игра престолов" может сыграть самого Брюса Уэйна, но это пока лишь слухи.

Кинопортал Revenge of the Fans сообщает, что студия Warner нацелена предложить роль Киту Харрингтону, известному по персонажу Джона Сноу , в которого вдохнул жизнь актер.

Нового "Бэтмена" планируют начать снимать уже в 2019 году, но до сих пор неизвестно, кто же сыграет главную роль.