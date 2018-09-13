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Дэвид Духовны даст концерты в России
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Дэвид Духовны даст концерты в России 

BFM.RU + ещё 10 4 часа назад
Фото: BFM.RU
Голливудская звезда и музыкант Дэвид Духовны приедет в Россию в рамках своего европейского турне Every Third Thought. Духовны выступит в московском «Главклубе» 7 февраля 2019 года и в петербургском клубе «Космонавт» на следующий день, сообщает ТАСС.
Гастроли Духовны запланированы также в Румынии, Венгрии, Австрии и других странах Европы.
Дэвид Духовны — звезда сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния». Актер удостоен двух премий «Золотой глобус».
Духовны также выпустил две пластинки как музыкант. Последняя Every Third Thought была представлена в 2018 году.
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