Дэвид Духовны даст концерты в России

Голливудская звезда и музыкант Дэвид Духовны приедет в Россию в рамках своего европейского турне Every Third Thought. Духовны выступит в московском «Главклубе» 7 февраля 2019 года и в петербургском клубе «Космонавт» на следующий день, сообщает ТАСС

Гастроли Духовны запланированы также в Румынии, Венгрии, Австрии и других странах Европы.

Дэвид Духовны — звезда сериалов «Секретные материалы» и «Блудливая Калифорния». Актер удостоен двух премий «Золотой глобус».

Духовны также выпустил две пластинки как музыкант. Последняя Every Third Thought была представлена в 2018 году.