Дарья Повереннова: «Лучко увела у бабушки мужа»

В семье актрисы Дарьи Поверенновой у женщин личная жизнь не складывалась. Ее бабушка развелась с мужем и воспитывала свою дочь, маму Дарьи, одна. А та в свою очередь повторила судьбу матери. И сама Повереннова пережила в свое время развод. 46-летняя актриса последние 17 лет официально не замужем. Что это — злой рок или некая цепочка закономерностей?

— Я неисправимая оптимистка и стараюсь любые превратности судьбы воспринимать позитивно, — признается Дарья Повереннова. — Поэтому в злой рок я не верю. Но, конечно, пыталась проанализировать наши истории с вытекающими из них ошибками, мотивами, переживаниями.

Разлучница Клара Лучко

Бабушка Поверенновой — Надежда Захаровна Тышкевич — была балериной Киевского театра оперы и балета. Она была замужем за актером Сергеем Лукьяновым , известным зрителям по роли Гордея Ворона в картине «Кубанские казаки». На съемках этого фильма он с первого взгляда влюбился в красавицу Клару Лучко. Сам так говорил об их встрече: «Увидел ее и пропал». И в результате после 7 лет совместной жизни с Тышкевич он ушел от нее, предпочтя другую.

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«Бабушка была тогда совсем молодой, и уход мужа стал для нее настоящей трагедией, — вспоминает Дарья. — До конца жизни она оставалась одна и так и не смогла простить ни его, ни его жену. И мама тоже жила с обидой в душе на ту семью».

Деда Дарья не застала в живых. Сергей Лукьянов умер за 7 лет до ее рождения — его не стало в 53 года, инсульт. А вот с Лучко Повереннова успела познакомиться. «Мне очень нравилась Клара Степановна: какая она яркая, как одевается, играет, как себя преподносит, — рассказывает Дарья. — Я не испытывала к ней ненависти, наоборот, очень хотела с ней познакомиться. Но это в принципе было невозможно, потому что наши семьи не общались». Однако, когда Даша уже училась в «Щуке», на вечеринке в Доме актера она увидела Лучко. Пока решалась подойти, та уехала… Прошло еще несколько лет. Как-то Повереннова улетала из Москвы в Германию и в Шереметьево , ожидая посадки на самолет, прогуливалась по аэропорту. И вдруг видит: навстречу ей идет Клара Степановна с Георгием Жженовым

«Тут уж я свой шанс не упустила: собравшись с духом, обратилась к ней, представилась, — продолжает Повереннова. — Оказалось, что она вместе с делегацией наших артистов, как и я, летит во Франкфурт тем же рейсом. В самолете мы сели рядом и всю дорогу разговаривали. Хотя говорила в основном я, а она слушала, спрашивала о чем-то. Мне показалось, что Клара Степановна была расположена ко мне. Я ей призналась: «Никогда не разделяла обиду моей семьи на вас. И мне было бы очень приятно, если бы мы с вами могли как-то общаться, хоть изредка. Если понадобится моя помощь, я всегда готова откликнуться». На прощание обменялись телефонами. Потом я пару раз звонила ей, приглашала на свои спектакли в Театр Маяковского. Клара Степановна благодарила, но отказывалась, какие-то дела у нее возникали. Так она ко мне в театр и не пришла. Но я очень рада, что судьба подарила мне встречу с ней. По-моему, надо уметь прощать людей, хотя это непросто».

Царство женщин

Мама Дарьи Татьяна Лукьянова , в прошлом актриса Театра на Таганке, развелась с мужем, когда дочь была крохой. Даша росла без отца. «У нас дома было абсолютное царство женщин: бабушка, мама и я, — констатирует актриса. — Причем у моих родителей после развода была явно сильная обида друг на друга. Мама никогда ничего не говорила об отце, не вспоминала его. Разошлась как отрезала. Конечно, мне хотелось расспросить ее о нем: где он, как живет, из-за чего мы не видимся? Но я не решалась».

Отец появился в жизни Даши, когда ей было уже 17 лет. Просто вдруг позвонил, пригласил к себе в гости. Услышав его голос, девушка была счастлива, поняла, как сильно нуждается в отце. Когда сказала маме, что хочет с ним встретиться, та не возражала: «Это твое право. Пожалуйста, езжай». Уже на следующий день Дарья поехала в гости к отцу, познакомилась с его женой и дочкой Аней. «Для меня это было просто чудо — я ведь всю жизнь мечтала о брате или сестре. И в один день у меня появился не только родной папа (по профессии он переводчик. — Ред.), но и настоящая младшая сестренка», — с улыбкой вспоминает Повереннова.

Повереннова не повторила ошибок мамы и бабушки

Дарья вышла замуж рано — в 19 лет она стала женой актера Александра Жигалкина . Их брак продлился 10 лет. Актеры разошлись спокойно, без бурных объяснений, однако их 7-летней дочери Полине развод родителей дался нелегко. И тут Дарья вела себя совсем по-другому, нежели ее мама.

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«Мы с Полиной подолгу разговаривали, было много слез, — говорила Повереннова. — Я посчитала, что нужно объяснить дочери все как есть. Сказала честно: «Полина, мы с папой больше друг друга не любим. Никто в этом не виноват. Но тебя мы оба по-прежнему любим больше всего на свете. И папа у тебя будет всегда, он никуда не исчезнет». Для меня всегда было очень важно, чтобы они общались. Потому что я прекрасно знаю, каково это — жить без отца».