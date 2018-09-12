Александр Галибин: мастер на все времена

Сразу после вуза он мастерски сыграл вора-карманника Пашку-Америку, много снимался, потом не снимался, потом чуть не ушел из профессии и из жизни. Найти путь помогла судьба: перемены указали дорогу не только в профессиональной, но и в личной жизни. После клинической смерти Галибин женился в третий раз и сыграл знаковую роль Мастера в знаменитом сериале Владимира Бортко по одноименному роману Булгакова. Какой он, это Мастер с пронзительными глазами?

Первым его мастерство рассмотрел Файнциммер — еще совсем юный Галибин чудом попал на пробы в «Трактир на Пятницкой». Парня привел второй режиссер, заметивший худого прыткого актера на дипломном спектакле в ЛГИТМиК.

На пробах будущий Пашка-Америка был последним. Актер до сих пор считает, что Файнциммер просто устал — вот и взял его на главную роль, которая необычайно удалась. После премьеры юноша проснулся знаменитым. В своих интервью актер рассказывал, как на гастролях ему доводилось попасть «на рюмку чаю» к настоящим ворам. Те обращались к нему по имени героя — Пашка — говорили, что в криминальном мире он пользуется авторитетом и обещали покровительство.

Первый поворот

В пору первой известности Галибин уже был серьезным семейным человеком. От того, может быть, у юного вчерашнего студента, роль получилась глубокой и продуманной. А супругой его была режиссер, актриса и филолог Оля Наруцкая. Галибин рассказывал, что женился, едва ему исполнилось 19. Такую спешку объясняет острым желанием вырваться из-под опеки родителей. Очень уж мама с папой заботились о своем талантливом сыне. А брак делал его в их глазах самостоятельным и не давал возможности вмешиваться в новую семью.

Кадр из фильма "Трактир на Пятницкой"

Девушка смеялась, предлагала просто пожить вместе для начала, но строго воспитанный в интеллигентной петербургской семье Саша от таких предложений испытывал шок. Наруцкая была старше на пять лет и уже оканчивала питерский театральный, когда Галибин сделал ей предложение. Девушка смеялась, предлагала просто пожить вместе для начала, но строго воспитанный в интеллигентной петербургской семье Саша от таких предложений испытывал шок.

В первом браке у актера родилась дочь Маша. Однако скоропалительный союз долго не просуществовал. Увлеченная режиссурой Наруцкая сняла несколько знаменитых фильмов, номинированных на самые престижные премии и планировала расти в этом направление дальше. Галибин интересовался другими жанрами, а маленькая Машенька все чаще оставалась у бабушек. После развода общение с ребенком давалось актеру очень непросто. С Марией он помирился лишь когда девочка подросла.

Сам режиссер…

А пока папа занимался поисками себя. После блестящей роли Пашки-Америки он часто снимался, а вот с театром дела не ладились. После нескольких небольших ролей Галибин задумался, тем ли он вообще занимается? По словам актера, он хотел даже поступать в медицинский — полностью поменять род деятельности, да друзья уговорили не рубить с плеча.

Тогда же Александр совершенно случайно забрел на спектакль Анатолия Васильева и будто бы заново познакомился с собственной профессией. Только теперь его заинтересовала другая ее сторона: как это все можно сделать?! Весной Галибин переехал в Москву, где его приютил приятель — в маленькой каморке в тесной квартире — и поступил на режиссерский курс Васильева. Там актер познакомился со своей второй супругой Рут Виникен. Тогда же Александр совершенно случайно забрел на спектакль Анатолия Васильева и будто бы заново познакомился с собственной профессией.

Карельские вести

Талантливая переводчица изучала русский театр и переводила труды наших режиссеров. Стремительный роман с обаятельным актером быстро привел немку в ЗАГС. Три ее дочери быстро нашли общий язык с отчимом, а старшая дружила с Машей Галибиной. Но спустя шесть лет разница мировосприятия и стремление Рут вернуться на родину дали о себе знать. Влюбленным пришлось расстаться.

Настоящая любовь

Новой любовью будущего Мастера стала тогда еще замужняя Ирина Савицкова . Ее он встретил на собственной лекции, которую читал на одной из кинематографических конференций. Во время выступления в зал вошла красивая девушка и заняла место, с которого он только что встал. Закончив лекцию, он молча протянул ей записку с просьбой оставить контакты и получил в ответ телефон на той же бумажке.

Роман был красивым и возвышенным. Влюбленные общались на вы, и долго не могли встретиться — только созванивались и переписывались. Однажды они оказались в одном аэропорту: у Иры был стыковочный рейс, времени было совсем мало. К тому же актеры стояли с разных сторон толстого стекла, разделяющего зоны. Общались записками. Тогда Галибин написал, что без Ирины не может жить, а она восприняла это как предложение руки и сердца.

Карельские вести

После свадьбы актер сыграл того самого Мастера — убеленного сединами, с грустным проникновенным взглядом, в котором отражается вся вселенная. Ирина будто приносит счастье Александру: в конце десятых он стал худруком театра имени Станиславского в Москве, а чуть позднее ушел из театра и начал вести любимую многими передачу «Жди меня».

В браке с Ириной у Галибина родилось двое детей — дочь Ксения и сын Василий. Мастер по‑настоящему счастлив.