Деми Мур: «Я живу как ребенок»

Наша сегодняшняя героиня по праву считается одним из главных секс-символов американского кино. Путь Деми Мур на киноолимп был тернист и сложен, а личная жизнь полна радостей и разочарований. Но неутомимая страсть и воля помогали ей раз за разом восставать из пепла и продолжать радовать своих фанатов талантом и красотой.

Деметрия Джин Хармон появилась на свет 11 ноября 1962 года в маленьком городке Розуэлл, который находится в штате Нью-Мехико. Детство будущей актрисы было отнюдь не радостным. Её воспитанием занимались мать Вирджиния и отчим Дейн Гайнс, который злоупотреблял алкоголем и периодически бил жену и падчерицу.

Поэтому в 15 лет Деми приняла решение буквально сбежать из семьи в Голливуд. Ещё будучи ученицей средней школы, она подписала контракт с модельным агентством и начала участвовать в съёмках и показах. Когда девушке исполнилось 17 лет, она решила поступить в актёрскую школу, на этот поступок её сподвигла соседка Настасья Кински , также популярная в будущем актриса.

После окончания школы юная актриса сумела приглянуться голливудским кинопродюсерам и с начала 80-х годов начала активно сниматься в кино, играя небольшие роли. Настоящим прорывом в карьере стал фильм «Во всём виноват Рио», в нём Мур сыграла уже одну из главных ролей. Актриса не стеснялась откровенных сцен, на которые не соглашались её коллеги, что и обеспечило Деми статус секс-символа тех лет. Самым знаменитым фильмом с участием актрисы является трогательная мелодрама «Привидение» (1990 г.), где её партнёром был Патрик Суэйзи

В первый раз актриса вышла замуж в 18 лет за рок-музыканта Фредди Мура , который был старше её на 12 лет. В браке Деми и Фредди прожили всего четыре года, на их взаимоотношения негативно повлияло тяжёлое детство девушки, в котором она недополучила любви от родителей. «Она всякий раз заставляла меня чувствовать, что если я хоть на секунду перестану её любить, она убьёт себя. Деми постоянно находилась во власти необузданной ревности и чувства незащищённости, опасности, страха», — признавался музыкант. В итоге после череды ссор он ушёл к другой женщине.

Вскоре после развода Деми обручилась с актёром Эмилио Эстевесом. Свадьба была намечена на конец 1986 года, но ещё до неё молодые люди решили расстаться. Однако уже в следующем, 1987 году, актриса всё-таки вышла замуж за знаменитого «крепкого орешка» всея Америки Брюса Уиллиса . В этом браке у Мур наконец-то появляются дети — дочери Румер Гленн Уиллис (1988 г. р.), Скаут ЛаРу Уиллис (1991 г. р.) и Таллула Бель Уиллис (1994 г. р.).

Брак с Брюсом пошёл на пользу Деми, она впервые в жизни познала радость семейного очага и материнства. Как отмечали многие знакомые актрисы, у неё изменился характер в положительную сторону: она стала менее своенравной и заносчивой. Деми Мур стала реже участвовать в съёмках, всё больше времени посвящая семье и дочерям.

Казалось, что актриса обрела своё семейное счастье и душевный покой, но с середины 90-х отношения между звёздными супругами начали портиться и привели к разводу в 2000 году. «Когда мы расходились с Брюсом, договорились, что по-прежнему будем друг для друга семьёй. Это была моя инициатива. Хватит и того, что мне пришлось уйти из дома в 16 и родителей я потеряла… Больше не хочу никого терять. Но именно поэтому я и решила с Брюсом расстаться: наши отношения достигли стадии, когда стали чем-то, чем я не хотела заражать дочерей. Не хотела, чтобы у них был этот горький опыт отчуждения, раздражения. Мы вовремя расстались. И поэтому остались семьёй», — рассказывает о своих отношениях с бывшим супругом Деми Мур. И действительно, Уиллис и Мур в равной степени участвовали в жизни и воспитании дочерей после развода, даже периодически появлялись вместе на светских мероприятиях.

Долго оставаться одной не в характере Деми Мур, и уже вскоре после развода с Уиллисом актриса стала встречаться с актёром Эштоном Катчером , который был моложе Мур на целых 15 лет. В 2005 году они оформили официальный брак. Несмотря на разницу в возрасте, взаимоотношения Катчера и Мур казались идеальными. Актёр сумел подружиться с уже взрослыми дочерями актрисы и даже с их папой — Брюсом Уиллисом. К сожалению, и этот брак оказался неудачным — актёры расстались в 2011 году после шести лет семейной жизни.

Упорство и работоспособность помогли Деми Мур выбраться из социальных низов и стать известнейшей кинодивой, создать семью, в которой у неё появилось трое замечательных детей. Актриса с оптимизмом смотрит в будущее и с удовольствием делится секретом своего успеха: «Главное, не строить долгосрочных планов. Я живу только сегодня. Как ребёнок. Когда я начала так жить, я почувствовала: жизнь по-настоящему хороша, когда ты "здесь", а из времени выбираешь только "сейчас"».