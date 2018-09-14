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Татьяна Догилева едва не облысела
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Татьяна Догилева едва не облысела 

Рамблер 8 минут назад
В комедии «Блондинка за углом» исполнительница главной женской роли Татьяна Догилева предстала платиновой блондинкой, хотя от природы у актрисы тёмно-русые волосы. Чтобы постоянно поддерживать цвет волос, Татьяне нужно было регулярно красить их. Сложность была в том, что съёмки проходили то в Москве, то в Ленинграде, поэтому парикмахеры постоянно менялись. Из-за этого оттенок волос Догилевой трансформировался: заметно, что в некоторых сценах он холодных, в других — тёплый. Но это можно было пережить. А вот другая проблема оказалась куда серьёзней. Готовясь к финальной части съёмок, свадьбе, Татьяна в очередной раз отправилась в парикмахерскую и осветлила волосы. Выйдя на улицу, она захотела поправить прядь на макушке, но волосы остались у неё в руках. Чуть позже артистка обнаружила, что волосы с макушки попросту вылезли, образовав проплешину. Это было настоящей катастрофой, ведь лысой невестой Татьяна быть не хотела. Как сказать о лысине режиссёру Владимиру Бортко, Догилева не знала, поэтому для начала обратилась к гримёрам. Но и они ей помочь не смогли. Тогда пришлось найти специалистов старой школы, которые помогли скрыть отсутствие волос. Смотрите видео и узнайте, кто вернул Татьяне Догилевой шевелюру.
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