Кто претендует на роль злодея в «Бонде 25»

«Бонд 25»: сыграет ли главного злодея актер из России?

Совсем недавно появилась новость о том, что в новом фильме о Джеймсе Бонде главного злодея может сыграть французский актер Саид Тагмауи . Но пока его участие в съемках бондианы остается под вопросом, — возможно, что продюсеры картины все же захотят сделать главного злодея русским.

Ранее они уже объявляли, что разыскивают актера в возрасте от 30 до 60 лет из России.

Одним из претендентов стал российский актер и продюсер Сальвадор Светлов, только что снявшийся в фильме своего брата, режиссера Романа Светлова , "Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика". Кстати, в этой картине он тоже играет главного отрицательного персонажа, криминального авторитета по кличке Антиквар.

Сальвадор (это не псевдоним, а настоящее имя актера) закончил МГТУ им. Баумана , долгое время живёт и успешно занимается предпринимательством в Южной Америке. Но благодаря брату Роману дебютировал в кино в качестве актера и сразу же попал в список кандидатов на роль русского злодея в «Бонде 25».

У Сальвадора Светлова есть все шансы получить эту роль, ведь его харизматичная внешность отвечает требованиям кастинга. Также актер знает три иностранных языка (английский, испанский, немецкий). Все это делает его серьезным конкурентом гораздо более известным актерам из России и Восточной Европы.

Поэтому Сальвадор сейчас не подписывает новых контрактов на участие в других кинопроектах, и увидеть его пока можно только в новой комедии «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика». Фильм выйдет в широкий прокат в России 1 ноября.