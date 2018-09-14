Как изменилась звезда знаменитого фэнтези-сериала

Как изменилась звезда сериала «Пещера золотой розы»

Сейчас любителям захватывающих сказочных историй есть из чего выбирать. Но еще 20 лет назад фэнтези-сериалов было до обидного мало, и телевизионное начальство относилось к ним как к проектам второго сорта. Несмотря на это, в девяностые появились сериалы, ставшие классикой жанра, несмотря на незатейливый сюжет и очень скромные визуальные эффекты.

Одним из таких проектов стал итальянский сериал "Пещера золотой розы". В отличие от "Зены" и "Геракла", ориентировавшихся на подростков обоих полов, "Пещера", конечно, привлекала в основном девочек и успешно балансировала на тонкой грани между героическим фэнтези и традиционными сказками.

С последними их сближала и визуальная стилистика в духе чешских киносказок. Что неудивительно, ведь сериал в основном, снимался в Чехии и Словакии.

@manni_marco

Обаятельная и бесстрашная принцесса Фантагиро, красивая любовная история, харизматичные мужские персонажи, коварные злодеи, разнообразные враги — все это позволило растянуть историю на пять сезонов. В итоге сериал был дублирован на шесть языков, породил довольно активный фан-клуб и продан в большинство европейских стран.

В основе сериале — народная сказка о принцессе, которая выдает себя за воина. Главную роль сыграла Алессандра Мартинес, которая и принесла ей самую большую известность.

@vanityfairitalia

Алессандра родилась 19 сентября 1963 года в Риме, но в 5 лет ее семья переехала в Париж. Девушка увлеклась балетом и окончила Парижскую консерваторию музыки и танца. Алессандра стала балериной в труппе Нью-Йоркского балета Джорджа Баланчина , потом выступала в итальянских театрах.

Свою первую роль Мартинес сыграла в картине "Мисс Аризона" вместе с великим Марчелло Мастроянни . Затем была роль Алины в приключенческом фильме "Синдбад за семью морями", и наконец в 1991 году режиссер Ламберто Бава пригласил актрису в сериал "Пещера золотой розы". В проекте она снималась на протяжении пять лет, с 1991 по 1996 годы.

@paolaspinettijewels

А в 1993 году Алессандра познакомилась с Клодом Лелушем, знаменитым французским режиссером, который предложил ей работу в фильме "Все об этом". Творческое сотрудничество переросло в служебный роман, они поженились. В 1998 году у супругов родилась дочь Стелла.

Однако ребенок не помог сохранить брак. Они расстались. В 2008 году Алессандра познакомилась с французским актером Сирилом Дескуром, а в 2013 году у них родился сын Хьюго.

Алессандра превосходно выглядит и активно снимается во Франции и в Италии, в ее карьере — около 40 работ.