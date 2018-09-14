Ещё
Как изменилась звезда знаменитого фэнтези-сериала
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет
Счастья! Здоровья!
Ромком
Купить билет
История одного назначения
Драма
Купить билет

Как изменилась звезда сериала «Пещера золотой розы» 

Рамблер 8 часов назад
Фото: Кадр из сериала "Пещера золотой розы"
Сейчас любителям захватывающих сказочных историй есть из чего выбирать. Но еще 20 лет назад фэнтези-сериалов было до обидного мало, и телевизионное начальство относилось к ним как к проектам второго сорта. Несмотря на это, в девяностые появились сериалы, ставшие классикой жанра, несмотря на незатейливый сюжет и очень скромные визуальные эффекты.
Одним из таких проектов стал итальянский сериал "Пещера золотой розы". В отличие от "Зены" и "Геракла", ориентировавшихся на подростков обоих полов, "Пещера", конечно, привлекала в основном девочек и успешно балансировала на тонкой грани между героическим фэнтези и традиционными сказками.
С последними их сближала и визуальная стилистика в духе чешских киносказок. Что неудивительно, ведь сериал в основном, снимался в Чехии и Словакии.
@manni_marco
Обаятельная и бесстрашная принцесса Фантагиро, красивая любовная история, харизматичные мужские персонажи, коварные злодеи, разнообразные враги — все это позволило растянуть историю на пять сезонов. В итоге сериал был дублирован на шесть языков, породил довольно активный фан-клуб и продан в большинство европейских стран.
В основе сериале — народная сказка о принцессе, которая выдает себя за воина. Главную роль сыграла Алессандра Мартинес, которая и принесла ей самую большую известность.
@vanityfairitalia
Алессандра родилась 19 сентября 1963 года в Риме, но в 5 лет ее семья переехала в Париж. Девушка увлеклась балетом и окончила Парижскую консерваторию музыки и танца. Алессандра стала балериной в труппе Нью-Йоркского балета Джорджа Баланчина, потом выступала в итальянских театрах.
Свою первую роль Мартинес сыграла в картине "Мисс Аризона" вместе с великим Марчелло Мастроянни. Затем была роль Алины в приключенческом фильме "Синдбад за семью морями", и наконец в 1991 году режиссер Ламберто Бава пригласил актрису в сериал "Пещера золотой розы". В проекте она снималась на протяжении пять лет, с 1991 по 1996 годы.
@paolaspinettijewels
А в 1993 году Алессандра познакомилась с Клодом Лелушем, знаменитым французским режиссером, который предложил ей работу в фильме "Все об этом". Творческое сотрудничество переросло в служебный роман, они поженились. В 1998 году у супругов родилась дочь Стелла.
Однако ребенок не помог сохранить брак. Они расстались. В 2008 году Алессандра познакомилась с французским актером Сирилом Дескуром, а в 2013 году у них родился сын Хьюго.
Алессандра превосходно выглядит и активно снимается во Франции и в Италии, в ее карьере — около 40 работ.
@luca_nicosia
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с ведущим «Моей семьи»
Феноменальные преображения актеров с помощью грима
Как выглядят сегодня забытые актеры 90-х
За что хотели убить Марка Бернеса воры в законе
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Видео
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
00:47
Вышел трейлер мюзикла с Эль Фаннинг в главной роли
Фильмы
Кинофраншизы, которые так и не состоялись
Актеры Фильмы
08:18
Кто спел за Фараду неаполитанскую песню
Актеры Фильмы
03:40
Ленты с феноменальной актёрской игрой
Фильмы Актеры
07:33
Кинохиты, которые быстро забыли
Фильмы Актеры
02:57
Как Татьяна Догилева едва не облысела
Актеры Фильмы
03:31
Советские актрисы, бросившие карьеру ради семьи
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение