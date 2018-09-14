Феноменальные преображения актеров с помощью грима

1/20 Самый что ни на есть классический пример – Рэйф Файнс в роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере. Фото: kinoafisha

2/20 Гримеры сериала «Американская история ужасов» умудрились превратить миловидную Наоми Гроссман в уродливого карлика. Фото: kinoafisha

3/20 Мерил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» сыграла «двойную» роль – не только женщины, но и мужчины. Фото: kinoafisha

4/20 Эдди Редмэйн не так давно за преображение из мужчины в женщину в «Девушке из Дании» получил номинацию на «Оскар». Фото: kinoafisha

5/20 Еще одна «классика жанра» – Робин Уильямс, стараниями гримеров превратившийся в миссис Даутфайр. Фото: kinoafisha

6/20 Ну и, конечно, говоря о гриме, нельзя не вспомнить, как гримеры поработали над Хитом Леджером, превратив австралийского красавчика в безумного маньяка в «Темном рыцаре». Фото: kinoafisha

7/20 Джейкоб Тремблей стараниями гримеров оказался практически неузнаваемым в драме «Чудо» – и это преображение было отмечено вполне заслуженной номинацией на «Оскар» в категории «Лучший грим и прически». Фото: kinoafisha

8/20 Мало кто знает, что под пугающей маской Короля Ночи в «Игре престолов» скрывается актер Ричард Блейк. Фото: kinoafisha

9/20 В фильме «Поездка в Америку» гримеры не только искусно состарили Эдди Мерфи, но и превратили его из темнокожего – в белого. Фото: kinoafisha

10/20 Тильда Суинтон, сама по себе мастерица преображений, усилиями гримеров в «Отеле “Гранд Будапешт”» выглядит совершенно не узнаваемой. Фото: kinoafisha

11/20 В «Черной мессе» гримеры превратили красавчика Джонни Деппа в жутковатого гангстера Джеймса Балджера. Фото: kinoafisha

12/20 Эмму Томпсон в образе из «Моей ужасной няни 2» можно узнать разве что по глазам – да и то с трудом. Фото: kinoafisha

13/20 Гэри Олдман с гримерами давно на короткой ноге – еще со времен своей трансформации в Дракулу в фильме 1992 года. Фото: kinoafisha

14/20 Есть в послужном списке Олдмана и еще более крышесносные преображения – стоит вспомнить хотя бы его Мейсона Верджера из «Ганнибала». Фото: kinoafisha

15/20 Если Эдди Мерфи из темнокожего превратили в белого, то Роберта Дауни-младшего в «Солдатах неудачи» – наоборот. За эту свою роль звезда киновселенной Marvel получил номинацию на «Оскар» как лучший актер второго плана. Фото: kinoafisha

16/20 Наверное, даже самые преданные поклонники «Гарри Поттера» и лично Дэниела Рэдклиффа не смогли бы узнать актера в этом монстре из фильма «Рога». Фото: kinoafisha

17/20 Мало кто знает, что Самара из фильма ужасов «Звонок» в реальной жизни – вполне миловидная девушка; за некоторую долю анонимности Дэйви Чейз следует опять же поблагодарить гримеров. Фото: kinoafisha

18/20 Легендарная актриса Гленн Клоуз стараниями гримеров превратилась в мужчину в фильме «Капитан Крюк». Фото: kinoafisha

19/20 Анджелику Хьюстон в гриме ведьмы из «Ведьм» 1990 года узнать невозможно в принципе. Фото: kinoafisha