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Феноменальные преображения актеров с помощью грима
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20 феноменальных преображений актеров 

Киноафиша 6 часов назад
В этом гриме узнать их просто нереально.
1/20  Самый что ни на есть классический пример – Рэйф Файнс в роли лорда Волан-де-Морта в серии фильмов о Гарри Поттере.
Фото:
2/20  Гримеры сериала «Американская история ужасов» умудрились превратить миловидную Наоми Гроссман в уродливого карлика.
Фото:
3/20  Мерил Стрип в мини-сериале «Ангелы в Америке» сыграла «двойную» роль – не только женщины, но и мужчины.
Фото:
4/20  Эдди Редмэйн не так давно за преображение из мужчины в женщину в «Девушке из Дании» получил номинацию на «Оскар».
Фото:
5/20  Еще одна «классика жанра» – Робин Уильямс, стараниями гримеров превратившийся в миссис Даутфайр.
Фото:
6/20  Ну и, конечно, говоря о гриме, нельзя не вспомнить, как гримеры поработали над Хитом Леджером, превратив австралийского красавчика в безумного маньяка в «Темном рыцаре».
Фото:
7/20  Джейкоб Тремблей стараниями гримеров оказался практически неузнаваемым в драме «Чудо» – и это преображение было отмечено вполне заслуженной номинацией на «Оскар» в категории «Лучший грим и прически».
Фото:
8/20  Мало кто знает, что под пугающей маской Короля Ночи в «Игре престолов» скрывается актер Ричард Блейк.
Фото:
9/20  В фильме «Поездка в Америку» гримеры не только искусно состарили Эдди Мерфи, но и превратили его из темнокожего – в белого.
Фото:
10/20  Тильда Суинтон, сама по себе мастерица преображений, усилиями гримеров в «Отеле “Гранд Будапешт”» выглядит совершенно не узнаваемой.
Фото:
11/20  В «Черной мессе» гримеры превратили красавчика Джонни Деппа в жутковатого гангстера Джеймса Балджера.
Фото:
12/20  Эмму Томпсон в образе из «Моей ужасной няни 2» можно узнать разве что по глазам – да и то с трудом.
Фото:
13/20  Гэри Олдман с гримерами давно на короткой ноге – еще со времен своей трансформации в Дракулу в фильме 1992 года.
Фото:
14/20  Есть в послужном списке Олдмана и еще более крышесносные преображения – стоит вспомнить хотя бы его Мейсона Верджера из «Ганнибала».
Фото:
15/20  Если Эдди Мерфи из темнокожего превратили в белого, то Роберта Дауни-младшего в «Солдатах неудачи» – наоборот. За эту свою роль звезда киновселенной Marvel получил номинацию на «Оскар» как лучший актер второго плана.
Фото:
16/20  Наверное, даже самые преданные поклонники «Гарри Поттера» и лично Дэниела Рэдклиффа не смогли бы узнать актера в этом монстре из фильма «Рога».
Фото:
17/20  Мало кто знает, что Самара из фильма ужасов «Звонок» в реальной жизни – вполне миловидная девушка; за некоторую долю анонимности Дэйви Чейз следует опять же поблагодарить гримеров.
Фото:
18/20  Легендарная актриса Гленн Клоуз стараниями гримеров превратилась в мужчину в фильме «Капитан Крюк».
Фото:
19/20  Анджелику Хьюстон в гриме ведьмы из «Ведьм» 1990 года узнать невозможно в принципе.
Фото:
20/20  Спустя год после «Загадочной истории Бенджамина Баттона» технологию «состаривания» актера опробовали на красавце Джареде Лето – в фильме «Мистер Никто» 2009.
Фото:
Киноакадемия не просто так ежегодно вручает гримерам «Оскар» — эта награда более чем заслуженна: именно стараниями гримеров мы наблюдаем на экранах захватывающее дух преображение любимых актеров. С помощью грима красавиц превращают в дурнушек, молодых актеров — в старых, темнокожих — в белых, женщин — в мужчин, создают невероятных монстров. Вспоминаем самые яркие примеры таких преображений, за которые стоит поблагодарить именно гримеров.
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