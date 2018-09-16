Главный тигр Маргариты Назаровой

Знаменитая укротительница тигров и актриса после выхода «Полосатого рейса» свела с ума всех мужчин СССР. Говорят, за успехом очаровательной блондинки стоял ее муж — постановщик трюков, которого животные считали своим хозяином. Впрочем, судьба баловала Назарову совсем недолго.

Рита родилась в Царском Селе под Ленинградом. Ее мама была учительницей начальных классов, а папа занимал должность в местном лесничестве. Когда девочка была совсем маленькой, отец принес домой медвежонка, который остался без матери.

Маргарита обрадовалась новому жителю и попыталась подружиться с малышом. Она даже учила дикое животное танцевать, но тот никак не хотел усваивать уроки. Когда школьные каникулы кончились, косолапого отдали в зоопарк, а девочку вернули к привычным занятиям.

В числе прочих обычных занятий у одаренной и любопытной Маргариты были языки и балетная школа. Она хорошо училась, танцевала и даже пела, покоряя непослушными кудряшками и голубыми глазами сердца взрослых. Ей прочили счастливое будущее, но в планы семьи Назаровых вмешалась война.

Папу призвали в армию, а маму с тремя дочками эвакуировали в Павловск. Именно в этом городе семью застанет фашистский отряд. Семью угнали в Германию. Немного говорившую по немецки Маргариту пристроили уборщицей в богатый дом в Гамбурге.

Если верить воспоминаниям самой актрисы, хозяева не обижали и относились к ней даже дружелюбно. Но присматривающие за Назаровой немцы скоро узнали о танцевальных навыках девушки. Теперь из прислуги она превратилась в танцовщицу кабаре, где была вынуждена выступать полуобнаженной.

На ее отца так и не придет похоронка — он вечно будет считаться без вести пропавшим, а маму с сестрами из Гамбурга, где оставили только пластичную Маргариту, угнали в Латвию. Девушка уже мысленно попрощалась с родными и была уверена, что ее пребыванию в Германии нет конца, когда в 1945 году в кабаре ворвались советские солдаты.

Желая прекратить бесконечный праздник, они стали угрожать, что немедленно расстреляют весь персонал, тогда Назарова что было сил закричала: «Ребята! Я русская!». Это ее и спасло. Пообщавшись с освободителями, будущая дрессировщица рассказала, что хочет отправиться в Латвию — к маме и сестрам. И ей действительно удалось их разыскать.

Отчаянная

После войны семья осталась жить в Даугавпилсе. Чтобы заработать уже выросшая Маргарита решила вернуться в кабаре — танцевать она умела лучше всего. В творческой среде девушку прозвали «отчаянной балериной» — она уже тогда не страшилась вводить в свои номера сложные элементы.

Стараясь потрясти публику и побольше заработать, Назарова прыгала с высоченной вышки в воду, пыталась дрессировать домашних животных и даже придумала сложный номер с мотоциклами. Это все она делала уже на арене местного цирка, забросив кабаре.

После одного из выступлений к красивой и азартной девушке подошел высокий мужчина. Он сказал, что некоторое время наблюдал за ее работой и был потрясен смелостью и потенциалом девушки. Мужчина предложил Маргарите работать вместе. Это был дрессировщик диких животных Константин Константиновский.

Именно он откроет Назаровой новый мир — который станет смыслом ее жизни.

Тигры

Сначала Константин позволял девушке лишь кормить хищников в его присутствии и строго наказал не походить к ним без него. Но Маргарита ослушалась Константиновского. Тайком от него она приходила к вольерам и подолгу разговаривала с животными и даже пыталась их гладить.

В итоге один из них, тигр Пурш так привык к очаровательной новенькой, что стал для нее почти ручным котиком. Впоследствии она смогла выводить его во двор на цепи, как собачку. Но другие тигры не были так благосклонны к Назаровой.

Шло время. Работая вместе, Маргарита и Константин сблизились. Сначала решили жить вместе, а потом и сочетались браком. Примечательно, что его мама была против этой взбалмошной Риты. Она не раз говорила сыну, что не одобряет его брак потому, что хочет видеть у него дома любящую его жену-хозяйку, а не «эти странные отношения».

Тем временем бесстрашная Назарова все-таки была допущена до тигров. В учебе первая в мире дрессировщица использовала не только знаменитый подход Павлова, основанный на рефлексах животного. Маргарита Петровна догадалась обратить внимание на индивидуальные особенности каждого тигра, чтобы найти к нему подход.

Ее дебют состоялся в Калуге, а на весь мир имя Маргариты Назаровой прозвучало после 6-го Всемирного фестиваля молодежи в 1957 году, для которого вместе с Константиновским они подготовили захватывающую программу «Водная феерия».

Актриса

Но прежде, чем найти себя в качестве укротительницы, эффектная девушка пробовала примерить и роль актрисы. Впервые она попросилась в массовку в кинокартине «Случай в тайге», где, после прослушивания, ее одобрили на эпизодическую роль.

А в 1954 году она уже попала в кино в качестве дублерши. Тогда актриса фильма «Опасные тропы» Лилия Юдина по сюжету должна была войти в клетку с тиграми. Но поняв всю опасность, она наотрез отказалась это сделать. Тогда на площадку вызвали еще не прославленную Маргариту Назарову.

Поразившись красоте и пластичности профессиональной дрессировщицы, киношники немедленно записали ее в число «своих» и через короткое время позвали дублировать Людмилу Касаткину в «Укротительнице тигров».

А, когда в начале 60-х Владимир Фетин захотел снимать ставшую культовой комедию «Полосатый рейс», он уже не задумывался о том, кого брать на главную роль. Так Назарова стала настоящей знаменитостью, теперь узнаваемую во всем СССР.

Звезда

Говорят, своим статусом звезды она полностью обязана мужу. Якобы, именно он ставил сложные номера и страховал любимую супругу, именно его тигры считали своим хозяином и не смели обижать «самку вождя». А Константиновский предпочитал оставаться в тени.

Пока женщина завоевывала положение, о ее романах ходили легенды. Посмотреть на красивую и бесстрашную блондинку в цирк приходили все высокопоставленные чиновники. А она якобы слишком развязно вела себя, поднимаясь в их ложу после выступления.

Покой в семью принес только родившийся в 1960 году сын Алеша. Маргарита стала нежнее и тише, некоторое время посвятила воспитанию ребенка и уюту в семье. Но радоваться воцарившемуся миру Константину оставалось недолго. На съемках «Полосатого рейса» жена повторила судьбу своей героини — влюбилась в «старпома Олега Петровича» — актера Ивана Дмитриева

Роман долго не продлился, но стал первым после рождения Алеши, который снова дал возможность Маргарите поверить в свои женские чары. После Дмитриева у нее завязались длительные отношения с послом, работавшим в Иране, куда укротительница ездила с гастролями.

В 1962 году, не выдержав Ритиных влюбленностей, Константин ушел из семьи и создал свой номер с тиграми, уже без участия Назаровой. Вдруг его вызывали «на ковер» и ультимативно заявили, что люди ходят «на Маргариту» и составлять ей конкуренцию не нужно. Руководство цирка почти заставило Константиновского вернуться к жене.

Это конец

В 1967 году у Константина обнаружили рак мозга. Он сам настоял на операции, хотя врачи предупреждали, что вероятность ее благоприятного исхода ничтожно мала. Через шесть дней после удаления опухоли супруг самой знаменитой в стране дрессировщицы скончался.

Сплетники, наверное, правы: вся известность Назаровой, видимо, и правда опиралась на талант мужа. После его ухода звери перестали слушаться Маргариту, а ее ручной тигр Пурш к тому времени уже умер.

Она продолжала работать, но сама понимала, что без Кости ничего не получается. Итогом стараний стала трагедия: в начале 70-х, на гастролях в Костроме один из тигров повел себя неожиданным образом. Он испугался шума трибун и просто покинул манеж. А, не найдя своей привычной клетки, вернулся к Назаровой и напал на нее сзади, разодрав когтями спину.

Дрессировщица сильно не пострадала, и ее отпустили домой. Однако уже психологически она не смогла доверять хищникам. Это выступление было последним для Назаровой.

Ко всему прочему, сын Риты и Кости, Алексей, смог попасть на учебу во Францию и решил не возвращаться. Так знаменитая дрессировщица и актриса почти в одночасье оказалась забытой. Скоро она уехала из Москвы, купив скромную квартиру в Нижнем Новгороде.

В 2005 году соседка бывшей знаменитости забила тревогу: Назарова несколько дней не выходит из квартиры, на звонки не отвечает. Прибывшие сотрудники МЧС вскрыли дверь. Маргарита Петровна к тому времени уже трое суток, как была мертва.

На похороны в Нижний прилетал и Алексей. В честь легендарных родителей он назвал своих детей — сына Константином, а дочь Маргаритой. Все дети и внуки Назаровой и Константиновского продолжили династию, только выбрали для дрессировки более безопасных животных — кошек.