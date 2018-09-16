Как сейчас выглядят звезды сериала «Беверли-Хиллз»

Американский молодежный сериал стал культовым для целого поколения подростков. В отличие от более безобидного и камерного сериала "Элен и ребята" в "Беверли-Хиллз, 90210" поднимались острые темы — домашнее насилие, ранняя беременность, булимия, суицид, аборты, СПИД. Хотя основное внимание, конечно, уделялось школьным (а затем и университетским) будням, любовным и дружеским отношениям.

В первых сезонах в центре сюжета была семья Уолшей, которые переехали из Миннесоты в Лос-Анджелес и поселились в элитном районе. Близнецам Брендону и Бренде предстоит найти общий язык с отпрысками богатых и знаменитых.

Сериал зажег немало звезд, но сделать карьеру в большом кино они так и не смогли.

@theshando

Шеннен Доэрти

Актриса сыграла любимицу зрителей Бренду. Поклонники пристально следили за своенравной, но отзывчивой девушкой и ее романом с роковым красавчиком Диланом.

Шеннен покинула сериал после четвертого сезона, разругавшись с коллегами. А ее героиню отправили учиться в Лондон театральному мастерству. Несмотря на разногласия со съемочном группой и сложный характер, продюсер Аарон Спеллинг вновь пригласил ее в свой сериал "Зачарованные", где она сыграла старшую из трех сестер-ведьм. Но история повторилась и после трех сезонов Шеннен ушла.

В 2008 году актриса вернулась в "Беверли-Хиллз:Новое поколение" на несколько эпизодов, но спин-офф не имел успеха. Заметной работой стала ее роль Маргарет Митчелл в биографической драме о великой писательнице. В активе у Шеннен десятки ролей в телевизионных фильмах и работа в различных шоу. В последние годы актриса ведет упорную борьбу с раком молочной железы. Шеннен трижды была замужем, у нее нет детей.

@jenniegarth

Дженни Гарт

Актриса исполнила роль стервозной блондинки Келли, и вечной соперницы и подруги Бренды. Ей, как и многим другим звездам, не удалось выйти за рамки телевидения. В 2008 году также возвращалась в спин-офф сериала "Беверли-Хиллз". Сейчас Дженни ведет собственное шоу "Дженни Гарт: Жизнь за городом". Она также трижды выходила замуж, от второго брака с актером Питера Фачинелли — три дочери.

@torispelling

Тори Спеллинг

Дочь продюсера и медиамагната Аарона Спеллинга сыграла в сериале скромницу Донну. Несмотря на статус и семейные связи, у нее также не получилось пробиться в большое кино.

Тори выпускает книги, ведет телешоу и даже получила сан священника, который может венчать однополые пары. Тори дважды выходила замуж. Во втором браке с Дином Макдермоттом у нее пятеро детей, три сына и две дочери.

Вместе с братом участвовала в судебной тяжбе с матерью, пытаясь оспорить раздел наследства, оставленного отцом.

@jason_priestley

Джейсон Пристли

Актер сыграл правильного и обаятельного Брендона, брата Бренды. Снимался во всех 10 сезонах сериала и покорил не только героинь шоу, но и зрительниц. Канадский актер активно занимался автоспортом, был спортивным комментатором, снимался в кино и сериалах. Одна из самых успешных его работ — роль Ричарда Фитцпатрика в сериале "Зовите меня Фитцем". Сейчас играет главную роль в сериале "Частные сыщики". В браке с гримершей Наоми Лоуд у Джейсона появилось на свет двое детей, дочь Ава Вероника и сын Дэшиэл.

@ianziering

Иан Зиринг

Исполнитель роли легкомысленного и жизнерадостного Стива сейчас известен главной ролью в телевизионной саге "Акулий торнадо". Критиками была отмечена его роль в независимом фильме "Мужской клуб". Кроме того, актер увлекается мотогонками. Брак с актрисой Никки Шиллер оказался неудачным. Во втором браке с медсестрой Эрин Кристи Людвиг родились две дочери, Миа Лорен и Пенна Май.

@lukeperrydaily

Люк Перри

Актер сыграл "плохого мальчика" Дилана с постоянными проблемами и глубоким внутренним миром. За его отношениями с Брендой и Келли увлеченно следили миллионы поклонников. Несмотря на харизму, Люк не смог закрепить успех в большом кино и сосредоточился на телевидении. Сейчас он снимается в подростковой драме "Ривердэйл". От брака с Минни Шарп у него сын Джек и дочь Софи, совместную опеку он делит с бывшей женой.

@arent_you_that_guy

Брайан Остин Грин