Новый Джокер выглядит непривычно

Режиссер фильма "Джокер" Тодд Филлипс выложил в своем Instagram-аккаунте снимок исполнителя главной роли Хоакина Феникса в образе главного героя. Однако на фото актер запечатлен без привычного белого грима, ярко-зеленого парика и неестественной улыбки. Зрители сразу предположили, что им предстоит увидеть главного героя до его фатальных изменений.

Сюжет нового фильма о главном враге Бэтмена основан на графической новелле The Killing Joke Алана Мура . История расскажет о неудачливом комедианте, который страдает из-за собственной несостоятельности и пытается любыми способами обеспечить беременную жену. Когда же она погибает, он участвует в ограблении, во время которого падает в чан с химикатами, но выживает и впоследствии превращается в самого жестокого преступника вселенной DC. Картина будет скорее напоминать суровую криминальную драму, нежели типичный супергеройский фильм. Ее относительно скромный бюджет оценивается в районе 55 миллионов долларов.

Предположительно, фильм будет выпущен в прокат с рейтингом R из-за обилия обнаженной натуры.