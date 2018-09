Кинозвезды, которые вернулись на экран в сериалах

«Маньяк» / Maniac

(премьера — 21 сентября)

Чтобы скрасить ожидание третьего сезона «Настоящего детектива» (премьера уже в январе 2019), его режиссер Кэри Фукунага (41) (к слову, вчера объявили, что следующую серию бондианы будет снимать именно он) приготовил для поклонников еще один многообещающий телехит.

Двое незнакомцев Энни Лэндсберг (Эмма Стоун (29)) и Оуэн Милгрим (Джона Хилл (34)) становятся добровольцами в испытании нового волшебного лекарства — оно сулит решение всех проблем и исцеление от любого недуга (и не только физического). Энни хочет исцелить разбитое сердце, Оуэн мечтает забыть о своей шизофрении. Правда, позже они узнают о побочных эффектах препарата, которые оказываются не такими чудесными.

«Первые» / The First

(премьера всего сезона 14 сентября)

Свою карьеру на ТВ 58-летний Шон Пенн (58) начал ни много ни мало с освоения Марса. Бравая команда астронавтов и ученых во главе с героем Пенна готовится к отправлению на Красную планету в не таком уж далеком 2030-м. Цель экспедиции — понять, есть ли жизнь на Марсе, чтобы поскорее заселить планету людьми. Но с главными препятствиями астронавты сталкиваются вовсе не в космосе, а в процессе подготовки к благородной и отважной миссии на Земле, каждый — в своей семье и своей голове. Придется по душе любителям медленных философских драм и мечтателям.

«Соболезную вашей утрате» / Sorry for you Loss

(премьера 1 сезона — 18 сентября)

Элизабет Олсен (29) на днях провела подробный ликбез по русскому мату в эфире вечернего шоу Конона О’Брайена (55) (для тех, кто не видел: видео здесь). Но не только запрещенные слова привезла она из России, где училась в Школе-студии МХАТ.

Элизабет явно получила у нас неплохую актерскую школу, а потому в отличие от сестер Эшли и Мэри-Кейт (32) активно продолжает успешную карьеру актрисы. Следующая за «Мстителями. Война бесконечности» работа уже стартовала на телеэкранах.

В новой драме Олсен играет молодую вдову Ли Шо, которая пытается собрать свою жизнь по кусочкам после внезапной смерти мужа и восстановить отношения со старыми друзьями и семьей.

Справляться со скорбью не так-то просто, особенно когда ты узнаешь много нового про недавно ушедшего мужа. Смех сквозь слезы и не только.

«Шучу!» / Kidding

(премьера — 31 августа)

Один из лучших комиков планеты (по крайней мере в моем личном рейтинге) Джим Керри (56) в паре с режиссером «Вечного сияния чистого разума» Мишелем Гондри (55) — залог успеха любой затеи. Правда, вышедшие две серии обругала толпа критиков за дефицит шуток и юмора — они, очевидно, предполагали увидеть сиквел «Эйса Вентуры», не меньше.

Так вот, не ждите взрывной комедии и фирменных кривляний Керри, «Шучу!» — полновесная драма о кризисе творческой личности и человека, который пытается справиться с горечью утраты сына и разваливающейся семьи. И Керри блестяще справляется с драматической ролью Джеффа (он же Мистер Пиклс) — главной звезды детского телевидения.

Весельчак, способный рассмешить любого и поделиться важной житейской мудростью в доступной для детского восприятия форме, за многие годы Джефф выстроил целую бизнес-империю вокруг своего шоу.

Но после гибели ребенка понимает, что больше не может источать лишь смех и позитив, а хочет поделиться своей скорбью со зрителями. Продюсеры, само собой, считают эту идею провальной и вообще всерьез обеспокоены психическим состоянием своей дойной коровы.

«Ты» / You

(премьера — 9 сентября)

Звезда сериала «Сплетница» Пенн Бэджли (31), судя по всему, так и не сумел найти свое место под голливудским солнцем большого кино и вернулся на голубой экран в роли скромного продавца книжного магазина Джо Голдберга. Влюбившись в очаровательную студентку и начинающую поэтессу, Джо хочет узнать о ней как можно больше и начинает за ней следить.

Милое увлечение на поверку оказывается нездоровой одержимостью, которая толкает Джо на весьма неожиданные решения и поступки. Слащавый старт (под стать «Сплетнице») и обрамление, но элементы триллера еще как-то помогают не бросить просмотр после первой же серии.

«Американская история ужасов. Апокалипсис» / American Horror Story. Apocalypse

(премьера 8 сезона — 12 сентября)

Уже из названия восьмого сезона антологии понятны обстоятельства и завязка: после обширнейшей ядерной атаки на Землю, скосившей почти все живое на планете, нескольких счастливчиков эвакуируют и помещают в бункер «Застава 3». Эти спасенные были тщательно отобраны мистической группой «Кооператив» — либо по исключительному набору генетических и физических характеристик, либо по толщине кошелька: место в бункере обошлось каждому богачу в сто миллионов долларов.

«Романовы» / Romanoffs

(премьера — 12 октября)

В каждой серии в центре сюжета оказываются то семейный кризис, то разборки кинозвезды и режиссера, то ложь и ее отягчающие последствия, то журналистское расследование и поиски следов прошлого.

«Возвращение домой» / Homecoming

(премьера 2 ноября)