Ещё
Артисты, которых загримировали до неузнаваемости
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Временные трудности
Мелодрама
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Артисты, которых загримировали до неузнаваемости 

Рамблер 1 час назад
Не последнюю роль на съёмочной площадке играют гримёры. Иногда они так старательно изменяют артистов, что их невозможно узнать. Другие хорошо известные актёры сильно трансформируются благодаря компьютерной графике. А вы разглядели этих исполнителей в фильмах?
1. Бил Найи в «Пиратах Карибского моря». Несмотря на то, что британский актёр популярен и узнаваем, в приключенческой ленте его лицо увидеть невозможно. Аниматоры приложили массу усилий, чтобы персонаж получился пугающим, а Билла за анимацией почти не видно.
2. Тим Рот и Хелена Бонэм-Картер в «Планете обезьян». Когда снималась картина, и Рот, и Бонэм-Картер были в числе самых востребованных исполнителей. Но и им пришлось носить в кадре сложные костюмы обезьян, которые скрывали не только фигуры, но и лица.
3. Гвинет Пэлтроу в «Любовь зла». Гвинет всегда была обладательницей хрупкой фигуры, но в этой комедии ей пришлось «поправиться» на сотню кг. К счастью, актрисе не понадобилось наедать лишний вес, для сцен, где она представала пышнотелой, использовали особый костюм и накладки на лицо, которые потрясающе меняли внешность Пэлтроу.
Какие ещё артисты неузнаваемы в некоторых картинах? Смотрите видео и удивляйтесь.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фильмы, просмотр которых в СССР не одобряли
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Чем закончились любимые сериалы3
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной7
Стивен Книг назвал лучший фильм1
Видео
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
02:37
Вышел новый трейлер сериала «Романовы»
Сериалы
10:20
Артисты, которых загримировали до неузнаваемости
Актеры Фильмы
08:20
Роли, для которых актеры слишком изменились
Актеры Фильмы
02:53
Как режиссёр заставил молодую актрису целоваться
Фильмы Актеры
12:33
Самые глупые суперзлодеи
Фильмы
02:54
Почему Татьяну Веденееву называли бездарной
Фильмы Актеры
01:59
Главный спойлер финала «Игры престолов»
Сериалы
01:00
Откровенное интервью оскандалившейся Шукшиной
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение