Артисты, которых загримировали до неузнаваемости

Не последнюю роль на съёмочной площадке играют гримёры. Иногда они так старательно изменяют артистов, что их невозможно узнать. Другие хорошо известные актёры сильно трансформируются благодаря компьютерной графике. А вы разглядели этих исполнителей в фильмах?

1. Бил Найи в «Пиратах Карибского моря». Несмотря на то, что британский актёр популярен и узнаваем, в приключенческой ленте его лицо увидеть невозможно. Аниматоры приложили массу усилий, чтобы персонаж получился пугающим, а Билла за анимацией почти не видно.

2. Тим Рот Хелена Бонэм-Картер в «Планете обезьян». Когда снималась картина, и Рот, и Бонэм-Картер были в числе самых востребованных исполнителей. Но и им пришлось носить в кадре сложные костюмы обезьян, которые скрывали не только фигуры, но и лица.

3. Гвинет Пэлтроу в «Любовь зла». Гвинет всегда была обладательницей хрупкой фигуры, но в этой комедии ей пришлось «поправиться» на сотню кг. К счастью, актрисе не понадобилось наедать лишний вес, для сцен, где она представала пышнотелой, использовали особый костюм и накладки на лицо, которые потрясающе меняли внешность Пэлтроу.

Какие ещё артисты неузнаваемы в некоторых картинах? Смотрите видео и удивляйтесь.