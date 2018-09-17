20 актеров, похожих на сыгранных ими персонажей

1/20 Джейми Фокс в роли Рэя Чарльза в фильме «Рэй». Фото: kinoafisha

2/20 Блестящий Дэниел Дэй-Льюис в роли Авраама Линкольна в «Линкольне» (за эту роль Дэй-Льюис заслуженно получил один из своих «Оскаров»). Фото: kinoafisha

3/20 Вэл Килмер в роли легендарного музыканта Джима Моррисона в байопике «Дорз» о группе The Doors. Фото: kinoafisha

4/20 Совсем еще молодой Роберт Дауни-младший задолго до того, как стать Железным человеком, в 1992 году перевоплотился в Чарли Чаплина в фильме «Чаплин». Фото: kinoafisha

5/20 А его коллега по «Железному человеку 2» Бен Кингсли сыграл легендарного Махатму Ганди в исторической драме «Ганди». Фильм завоевал 8 «Оскаров», в том числе и за лучшую мужскую роль (Кингсли). Фото: kinoafisha

6/20 Эштон Катчер прекрасно справился с задачей перевоплотиться в молодого Стива Джобса в фильме «Джобс: Империя соблазна». К сожалению, картина – в отличие от фильма об основателе Apple с Майклом Фассбендером – осталась недооцененной. Фото: kinoafisha

7/20 Дензел Вашингтон в титульной роли в байопике «Малькольм Икс» - роль темнокожего лидера принесла актеру номинацию на «Оскар». Фото: kinoafisha

8/20 Рэпер и актер Андре Бенджамин (также известный под сценическим псевдонимом Andre 3000) в роли культового музыканта Джими Хендрикса. Фото: kinoafisha

9/20 Еще в 1997 году Дженнифер Лопес продемонстрировала не только певческий, но и актерский талант в роли певицы Селены Кинтанилья Перес в драме «Селена». Фото: kinoafisha

10/20 Наверное, один из самых ярких примеров «исторического сходства» - Эдриен Броуди в роли Сальвадора Дали в фильме «Полночь в Париже». Фото: kinoafisha

11/20 Мерил Стрип за точную передачу портрета Маргарет Тэтчер в «Железной леди» в 2011 году была удостоена очередного «Оскара» (а заодно заслуженный «Оскар» получила и команда гримеров «Железной леди»). Фото: kinoafisha

12/20 Гэри Олдман и Хлоя Уэбб в роли Сида Вишеса и Нэнси Спанджен в байопике «Сид и Нэнси» (в этом году ему исполняется уже 32 года!). Фото: kinoafisha

13/20 Хелен Миррен в роли Ее величества Елизаветы II в «Королеве». Фото: kinoafisha

14/20 Потрясающего сходства с легендарным режиссером Альфредом Хичкоком гримеры Энтони Хопкинса добились за счет изменения формы носа актера. Фото: kinoafisha

15/20 Сальма Хайек в роли художницы Фриды Кало в фильме «Фрида». Фото: kinoafisha

16/20 Шон Пенн в роли Харви Милка в одноименной драме 2008 года. Фото: kinoafisha

17/20 Эдди Редмэйн в нашумевшей «Вселенной Стивена Хокинга». Если о сходстве Фелисити Джонс с Джейн Хокинг еще можно посмотреть, то практически идентичная внешность Эдди и Стивена на этих кадрах действительно поражает. Фото: kinoafisha

18/20 Джеймс Франко в образе Джеймса Дина в байопике об актере. Фото: kinoafisha

19/20 Джаред Лето добился пугающего сходства с Марком Дэвидом Чапмэном в фильме «Глава 27», набрав для роли рекордный для себя лично вес. Фото: kinoafisha