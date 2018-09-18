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Как изменились актеры «Великолепного века»
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Как изменились актеры «Великолепного века» 

Рамблер 3 часа назад
Турецкий исторический сериал «Великолепный век» стартовал в начале 2011 года. В сериале рассказывается о времени правления султана Сулеймана Великолепного, самого яркого полководца и реформатора Османской империи. Сериал получил множество наград и надолго приковал внимание телезрителей к экранам. Главные герои влюбили в себя публику пятидесяти стран, а актёры, сыгравшие их, сразу же стали кумирами для миллионов. Как выглядят исполнители главных ролей сейчас, 4 года спустя после выхода последней серии?
1. Халит Эргенч, 48 лет. Сыграл Сулеймана Великолепного.
2. Мерьем Узерли, 35 лет. Сыграла Хюррем Султан, жену Сулеймана.
3. Вахиде Перчин, 53 года. Сыграла Хюррем Султан, жену Сулеймана.
4. Небахат Чехре, 74 года. Сыграла Валиде-Султан при Сулеймане.
5. Нур Феттахоглу, 37 лет. Сыграла Махидевран Султан, наложницу Сулеймана.
6. Пелин Карахан, 34 года. Сыграла Михримах Султан, дочь Сулеймана и Хюррем Султан.
7. Окан Ялабык Паргалы, 39 лет. Сыграл Ибрагим-пашу, друга султана.
8. Сельма Эргеч, 39 лет. Сыграла Хатидже Султан, первую сестру султана.
9. Мехмет Гюнсюр, 43 года. Сыграл Шехзаде Мустафу, сына Сулеймана и Махидевран.
10. Энгин Озтюрк, 31 год. Сыграл Шехзаде Селима, второго сына Сулеймана и Хюррем.
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