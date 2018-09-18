Как изменились актеры «Великолепного века»

Турецкий исторический сериал «Великолепный век» стартовал в начале 2011 года. В сериале рассказывается о времени правления султана Сулеймана Великолепного, самого яркого полководца и реформатора Османской империи. Сериал получил множество наград и надолго приковал внимание телезрителей к экранам. Главные герои влюбили в себя публику пятидесяти стран, а актёры, сыгравшие их, сразу же стали кумирами для миллионов. Как выглядят исполнители главных ролей сейчас, 4 года спустя после выхода последней серии?

3. Вахиде Перчин, 53 года. Сыграла Хюррем Султан, жену Сулеймана.

4. Небахат Чехре, 74 года. Сыграла Валиде-Султан при Сулеймане.

6. Пелин Карахан, 34 года. Сыграла Михримах Султан, дочь Сулеймана и Хюррем Султан.

7. Окан Ялабык Паргалы, 39 лет. Сыграл Ибрагим-пашу, друга султана.

8. Сельма Эргеч , 39 лет. Сыграла Хатидже Султан, первую сестру султана.

9. Мехмет Гюнсюр , 43 года. Сыграл Шехзаде Мустафу, сына Сулеймана и Махидевран.

10. Энгин Озтюрк, 31 год. Сыграл Шехзаде Селима, второго сына Сулеймана и Хюррем.