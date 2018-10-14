Как Костолевского бросили в крепости в кандалах

В картине Владимира Мотыля «Звезда пленительного счастья» Игорь Костолевский сыграл поручика Ивана Анненкова. Для Костлевского этого была всего лишь третья кинолента, поэтому во время съёмок он зажимался и не мог хорошо сыграть. Даже пробы прошли неудачно, и киночиновники посоветовали Мотылю заменить артиста. Однако режиссёр рискнул и оставил Костолевского.

Проблемы начались, когда стартовали съёмки. Во время репетиций сцен Костолевский играл ярко и выразительно, но стоило произнести «Мотор!»», как он тут же терялся и фальшивил. Съёмочной группа взмолилась и попросила взять на роль Анненкова другого актёра. Однако Мотыль не согласился: он не любил, когда на него оказывали давление, да и Костолевский почему-то нравился ему, поэтому Игорь продолжал играть. Справиться с зажатостью помогла случайность.

Когда готовились снимать эпизод разговора Анненкова с возлюбленной-француженкой в Петропавловской крепости, Костолевского обрядили в робу, надели кандалы и приковали к стене. Выставив свет, киношники удалились, оставив артиста в одиночестве в тёмном холодном помещении. На четыре часа о нём совершено забыли, а когда спохватились и начали съёмку, из глаз Костолевского полились натуральные слёзы от обиды и опасения, что его выгонят. Этот эпизод стал одним из самых трогательных в фильме.