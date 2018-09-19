Сергей Бодров: герой не нашего времени

20 сентября — очередная годовщина трагической гибели в горах Кавказа главной звезды русского кино 90-х Сергея Бодрова

После культовых фильмов Алексея Балабанова «Брат» и «Брат-2» Сергея Бодрова стали называть братом. У зрителей он слился с образом Данилы Багрова , простого и искреннего парня, прошедшего Чечню, обаятельного киллера в грязном антураже серого Петербурга. Это сейчас город чистенький и глянцевый, а тогда — в бандитские 90-е — выглядел мрачновато, тем более в андеграундной стилистике Балабанова.

И этот знаменитый свитер крупной вязки, который носил Данила Багров — он восхитил мою дочь. Такие свитеры снова вошли в моду. В аналогичном снялась в клипе «90» популярная в молодежной среде певица Монеточка. Кстати, многие сцены и образы в нем скопированы из фильма «Брат». И револьвер — тоже.

Двадцать лет прошло, да уже больше, со дня выхода этого фильма. Сразу он побил все рейтинги и как разношерстная публика полюбила героя Бодрова за его задумчивый взгляд, наивную и добрую улыбку. За то, что объединил в себе слабое и сильное, говоря с экрана всем: «Да, можно с этим жить! И не растерять, и разбогатеть, и быть сильным, и спастись». За то, что брата своего не предал. Рисковал жизнью не из-за выгоды, а просто потому, что считал: брату нужно помогать. Сейчас, когда каждый чаще сам за себя, эти ценности кажутся слегка наивными. Но вот такой он был, герой не нашего времени.

20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье сошла с гор лавина. Пропала съемочная группа фильма «Связной» вместе с режиссером Сергеем Бодровым.

Журналисты срочно стали обзванивать всех подряд: как это произошло? Может быть, все-таки пронесло и никто не погиб? «Я не верю, что случилось самое страшное, — рыдая, сказала в трубку жена Сергея Светлана. — Его должны спасти!» За день до катастрофы, в четверг, они созванивались. И Сергей, обычно не слишком многословный, в тот вечер долго говорил. И попросил ее беречь детей.

В конце августа у Бодровых родился сын (старшей девочке было три года). Ждали в середине августа, но Светлана переходила. Чтобы быть в эти дни рядом с супругой, Сергей перенес съемки в Северной Осетии на две недели. Вот оно — роковое стечение обстоятельств…

В тот год непонятная погода стояла во Владикавказе — плохое лето, сырая осень. Местные жаловались: «Обычно жарко, солнечно всегда. А тут утром — солнце, вечером — дождь». Администратор фильма «Связной» Алексей, который не поехал в Кармадонское ущелье со всей группой, вспоминал: солнце в тот день было сумасшедшим — все ходили с красными лицами.

Около семи вечера съемки в ущелье прекратились из-за плохого освещения, собрали аппаратуру, и вся группа, включая семерых участников конного театра «Нарты», двинулась обратно в город.

В 20:08 по местному времени ледник Колка сошел с вершин и двинулся вниз со скоростью до 180 км/ч. За несколько минут он накрыл всё Кармадонское ущелье 60-метровым слоем льда и камней.

Спасатели сразу прибыли на место, начали поиски. Сергей Бодров-старший прилетел из Америки, остановился в той же гостинице, где проживали продюсер Сергей Сельянов и члены съемочной группы, которые в тот день не поехали в ущелье. Все отказывались верить в самое страшное.

Более двухсот добровольцев-спасателей работали в Кармадоне. Они вырыли шахту в десятки метров глубиной, взрывали внутренние перемычки между озерами, образовавшиеся на леднике.

Каждые выходные Светлана Бодрова летала в Северную Осетию. Когда поиски зашли в тупик, она позвонила генеральному директору «Первого канала» Константину Эрнсту . «Я ему, рыдая, сказала в трубку: "Я тебя прошу как женщина, как жена, как мать. Умоляю тебя, помоги!" — призналась в интервью одному из федеральных СМИ Светлана. — Он мне перезвонил и говорит: "6 января там будет техника". И техника приехала: экскаваторы, тракторы, что-то, что требовалось. Про это никто обычно не говорит. И сам он не говорит. Но так было. Я потом много звонила ему, иногда прямо с горы, оттуда, из Осетии».

Периодически возникают слухи, что найдена машина, еще какие-то предметы. Год назад работники предприятия «Горный клуб „Каскад“, которые прокладывали трубопровод по берегу реки Геналдон, обнаружили фрагменты „Москвича“, внутри которого были обрывки истлевшей одежды, а также человеческие останки. На это сообщение МЧС сослался недавно продюсер группы „Ласковый май“ Андрей Разин в своем инстаграме, задавшись вопросом: а может, это были останки Сергея Бодрова? Но пока официальных подтверждений тому нет.

Сейчас Светлана Бодрова трудится на „Первом канале“. Сын, говорит она, очень похож на Сергея: „Даже в движениях иногда: когда начинает кривляться или танцевать, меня прямо током пробивает“. Сергея она любит по-прежнему и утверждает, что он — последний мужчина, который был, и никого больше в ее жизни не появилось „ни мысленно, ни физически, никак“…

Судьба Сергея Бодрова трагична. И невольно напрашиваются ассоциации с лермонтовским героем нашего времени. У Бодрова, как и у Печорина, столько ниточек было с Кавказом связано! Первый фильм — „Кавказский пленник“, Сергей в нем играет молодого солдата в чеченском плену, которого учит уму-разуму старший товарищ в исполнении Олега Меньшикова . В „Брате“ Данила Багров — солдатик, но уже прошедший войну и научившийся стрелять так, что никаким бандитам с ним не справиться. В фильме „Война“ он уже играет капитана в чеченском плену, парализованного в результате ранения.

В „Связном“ Бодров фатально возвращается в кавказские декорации, которые мистическим образом не отпускали его всю жизнь. Да так и забрали навсегда…

* * *

»Связной» — рабочее название фильма, сценарий к которому написал сам Сергей Бодров. По сюжету трое парней влюбляются в одну девушку. Бодров отвел себе роль частного детектива, представляющегося мусорщиком, у которого нет ног. Никто из окружающих не подозревал, что он ходит на протезах. У детектива была собака, в ошейник которой встроена камера.

Актер Александр Мезенцев исполнял роль театрального режиссера по имени Армен. Ильяса, только что вернувшегося из армии, играл выпускник осетинской студии Щукинского училища Хажби Галазов. Актрисе Театра Вахтангова Анне Дубровской досталась роль Кати, той самой роковой красотки, в которую влюбляются герой Бодрова и остальные. Ее героиня была наркокурьером и обладала паранормальными способностями.

Финал фильма должен был быть трагичным. Герой Бодрова погибал… В горах Северной Осетии снимали сцену возвращения Ильяса из армии. После этого группа должна была вернуться в Москву.

Из той съемочной бригады Анне Дубровской по счастливой случайности удалось уцелеть. Как говорили коллеги, «ее спасли Господь и театр». В тот роковой для съемочной группы день она вылетела в Москву, поскольку вечером в театре должна была играть Дездемону в спектакле «Отелло». А утром в субботу намеревалась самолетом вернуться во Владикавказ.

— Накануне пятницы мы снимались в колонии строгого режима в Зеленокумске, — рассказывает Анна Дубровская. — Вернулись поздно. Все были довольны, хоть и устали очень. А утром в 10:30 у меня был самолет.

Когда Аня летела в Москву, ее коллеги по фильму уже въехали в Кармадонское ущелье.

— Все-таки странная штука — судьба, — говорит теперь она. — Там ведь было столько ущелий, а выбрали именно это…

Когда я шла на первую встречу, я понимала, что он звезда настоящая, — говорит актриса. — А передо мной сидел мальчик в шортах и сандалиях, в очках, взъерошенный, с опухшими красными глазами. Он был такой непосредственный, как ребенок. Ощущение, будто бабочек изучал в микроскоп. Неуклюжий, нелепый, похожий на ботаника. Но от этого я еще больше им восхищалась.

На память о Бодрове у Анны остался осколок тарелки, которую съемочная группа по традиции разбила на удачу. Все расписывались на осколках, и Анне достался осколок с подписью Сергея.

Ирина Салтыкова: У Бодрова было много комплексов

В фильме «Брат-2» Ирина Салтыкова сыграла возлюбленную Данилы Багрова, героя Сергея.

— Ирина, помните свою первую встречу с Бодровым? Какое впечатление он на вас произвел?

— Они пришли ко мне домой с Балабановым с бутылкой красного вина. Ощущение было такое, что мы знаем друг друга давно. Впечатление было самое приятное: нормальные, милые, доброжелательные люди.

Кадр из фильма «Брат-2»

— Как Сергей вел себя на площадке? Ведь уже тогда он снимался в программе «Взгляд» и был известен.

— Я четко помню, что был, например, такой момент: он присядет на корточки, прислонится к стеночке и ждет своей очереди. На стуле не разваливался устало, не суетился, а вот так вел себя спокойно. Я еще думаю: такой смешной, покладистый. Он пошел сниматься в каком-то дубле, а Балабанов ему кричит: «Сереж, где твой свитер?» Помните, в «Брате-2» у него был позорный свитер. Он говорит: «Ах, да, извиняюсь». И пошел надел этот свитер. На эту его непосредственность обращаешь внимание. И еще Сережа очень заботливо ухаживал за мной: то воды принесет, то чая…

— Насколько комфортно было работать вам с ним и с Алексеем Балабановым?

— Комфортнее не бывает. Для меня это было удивительно, и я даже сказала: «Так комфортно чувствуешь себя, как дома, как будто не работаешь, а просто общаешься». Балабанов ответил: «Это только у нас в команде». Он выбирал людей по себе, и видимо, и Сережа, и я ему нравились. Мне он сказал: «Я в тебе, Ирка, не ошибся». Балабанов, конечно, был стержнем всего этого. И эти съемки мне запомнились на всю жизнь.

— А как насчет мужского обаяния Бодрова? Он знал, что нравится женщинам?

— Думаю, что нет. Он был очень скромный, а скромный человек вообще необъективно себя оценивает. У него наверняка была куча комплексов.

— 16 лет прошло с тех пор, как в Кармадонском ущелье сошел ледник. Но Сергея Бодрова до сих пор помнят. Почему?

— Это, конечно, все фильм «Брат», реально культовый. Я знаю, что по продажам билетов в нашей стране он был на первом месте, «Титаник» — на втором. После этого культовых фильмов больше не было. Меня до сих пор многие вспоминают по этой роли. Считают, что если Балабанов меня выбрал — значит, это не случайно, значит, я — символ. Роль Балабанова как режиссера очень велика. У Сергея Бодрова была хорошая школа. Он был знаком с гением.