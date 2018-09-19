Актер из «Властелина колец» сыграет в «Зачарованных»

Первые эпизоды «Зачарованных», ремейка оригинального сериала от The CW, уже отсняты, что не мешает касту сериала прирастать новыми именами. Стало известно, что компанию новым звездам «Зачарованных» составит Крэйг Паркер , зрителям знакомый по роли Халдира во «Властелине колец» и Стефана в сериале «Царство».

В новых «Зачарованных» Паркеру досталась роль Аластера Кейна, исполнительного директора компании Morningstar Biotech, финансирующей лабораторию университета Хиллтаун — ту, где работает одна из главных героинь. Героя Паркера описывают как обаятельного бизнесмена, который, однако, станет источником множества проблем и в профессиональной, и в личной жизни сестер.

Персонаж, которого сыграл Крэйг Паркер — отсылка к оригинальным «Зачарованным», где был Рекс Баклэнд, исполнительный директор аукционного дома Buckland Auction House и работодатель одной из сестер. На протяжении практически всего первого сезона оригинальных «Зачарованных» именно Баклэнд был главным антагонистом — и похоже, что в новых «Зачарованных» аналогичная судьба уготована Кейну.

Премьера новых «Зачарованных» состоится уже совсем скоро — 14 октября.