Актер из «Властелина колец» сыграет в «Зачарованных» 

Первые эпизоды «Зачарованных», ремейка оригинального сериала от The CW, уже отсняты, что не мешает касту сериала прирастать новыми именами. Стало известно, что компанию новым звездам «Зачарованных» составит Крэйг Паркер, зрителям знакомый по роли Халдира во «Властелине колец» и Стефана в сериале «Царство».
В новых «Зачарованных» Паркеру досталась роль Аластера Кейна, исполнительного директора компании Morningstar Biotech, финансирующей лабораторию университета Хиллтаун — ту, где работает одна из главных героинь. Героя Паркера описывают как обаятельного бизнесмена, который, однако, станет источником множества проблем и в профессиональной, и в личной жизни сестер.
Персонаж, которого сыграл Крэйг Паркер — отсылка к оригинальным «Зачарованным», где был Рекс Баклэнд, исполнительный директор аукционного дома Buckland Auction House и работодатель одной из сестер. На протяжении практически всего первого сезона оригинальных «Зачарованных» именно Баклэнд был главным антагонистом — и похоже, что в новых «Зачарованных» аналогичная судьба уготована Кейну.
Премьера новых «Зачарованных» состоится уже совсем скоро — 14 октября.