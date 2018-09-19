Что стало с детьми из «Моей прекрасной няни»

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Как сейчас выглядят дети из сериала «Моя прекрасная няня»? 

Peopletalk 1 час назад
Фото: Peopletalk
Сериал «Моя прекрасная няня» выходил на экраны с 2004 по 2009 год и очень полюбился зрителям. Он был на вершине рейтингов и даже транслировался в других странах. Вот мы и решили узнать, как сейчас выглядят актеры, сыгравшие детей продюсера Максима Шаталина.

Екатерина Дубакина — Мария Шаталина

Екатерина Дубакина пришла в сериал, когда ей не было и 15-ти лет. И стала настоящей звездой! Она поступила в Российскую академию театрального искусства, которую с успехом закончила, а сейчас снимается в кино и сериалах («Думай как женщина», «Метод», «Немного не в себе») и работает в Театре на Малой Бронной.
peopletalk.ru
Про личную жизнь Екатерины ничего неизвестно, а в Instagram только селфи, фото из театра и 5 тысяч подписчиков. Кстати, внешне Дубакина почти не изменилась.

Павел Сердюк — Денис Шаталин

После «Моей прекрасной няни» Павел Сердюк сыграл в сериале «Ранетки» и это, можно сказать, изменило его жизнь. Ведь именно там актер встретил свою будущую жену Анну Рудневу (Аню Ранетку). В 2012 пара узаконила свои отношения, а уже через несколько месяцев после свадьбы на свет появилась дочь звезд. Правда, через три года после рождения дочери Сердюк и Руднева расстались. В 2013 Павел окончил ГИТИС, но сейчас в кино не снимается.
peopletalk.ru
Последний раз он появлялся на экране в программе «Я худею», где сбросил 11 кг. А еще актера нет в Сети и он редко появляется на публике. Интересно, почему?

Ирина Андреева — Ксюша Шаталина

После окончания проекта Ирина Андреева, которая сыграла младшую дочь Максима Шаталина, решила бросить актерскую карьеру. Сначала она окончила школу в Санкт-Петербурге, потом поехала учиться в Лондон, а сейчас живет в Швейцарии.
peopletalk.ru
И Ирину просто не узнать!
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