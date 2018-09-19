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Как сын бухгалтера стал звездой кино
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Как сын бухгалтера стал звездой кино 

News.ru 1 час назад
Фото: News.ru
Джереми Джон Айронс был сыном бухгалтера. Его семья жила в английской деревушке Каус, которую все звали Остров гусей.
Айронс шёл к вершинам славы своей собственной дорогой. Он отдаёт предпочтение глубоким и характерным лентам. Его роли в кино зачастую неоднозначны и заведомо провокационны, однако именно эти черты странным образом стали одними из важнейших особенностей творчества оскароносного актёра.
Айронс снялся в фильмах, многие из которых стали настоящей классикой. Речь идет о лентах «Кафка», «Дом духов», «М. Баттерфляй», «Человек в железной маске» и драматических кинокартинах «Лолита» и «Ускользающая красота». Если и можно о ком-то с уверенностью сказать, что это мужчина-эстет, так это об Айронсе. Его холодная красота, безупречная внешность и неповторимые манеры всегда сопутствуют как самому актеру по жизни, так и образам его героев.
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