«Не родись красивой»: как сложились судьбы актеров

«Не родись красивой»: как складывались судьбы актеров любимого сериала

Сериал Александра Назарова «Не родись красивой», который показывали на СТС 13 лет назад, был российским ремейком суперпопулярной колумбийской комедии «Я — Бэтти, дурнушка». Женская половина населения с нетерпением ждала удивительного преображения дурнушки — Кати Пушкаревой, влюбившейся в своего шефа. Актриса, Нелли Уварова , сыгравшая главную роль, стала одной из самых популярных актрис середины 2000-х, а за время съемок образовалось несколько новых семей.

Нелли Уварова и Сергей Пикалов

По сценарию отношения главной героини развивались с героем Григория Антипенко , а в реальной жизни она уже была замужем за режиссером Сергеем Пикаловым. К сожалению, брак распался через 3 года в основном из-за того, что супругу не нравилась бешеная популярность Уваровой и ее плотный рабочий график, в котором совсем не оставалось времени для семьи. Позднее Нелли вышла замуж за актера Александра Гришина . В 2011 году у пары родилась дочь, а в 2016 сын.

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По контракту с создателями сериала актрисе было запрещалось хорошо выглядеть даже за кадром. Нелли была обязана сохранять образ «дурнушки» и в жизни, поэтому везде появлялась в мешковатой невзрачной одежде и круглых очках. До того, как стать знаменитой на всю страну, Нелли Уварова получила «Золотую маску» за главную роль в спектакле «Правила поведения в современном обществе», а затем и специальный приз престижного международного фестиваля «Радуга».

Григорий Антипенко и Юлия Такшина

Партнер Нелли Уваровой тоже встретил на проекте свою любовь, только его избранницей стала не главная героиня, а скандальная секретарша Вика, которую сыграла актриса Юлия Такшина. Григорий и Юлия стали жить вместе в гражданском браке, всегда подчеркивая, что им не нужен штамп в паспорте.

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У пары родилось двое сыновей, но в 2012 году они расстались, что стало полной неожиданностью для поклонников. На какое-то время Григорий и Юлия вовсе прекратили общение, но сейчас, преодолев кризис в отношениях, стараются вместе воспитывать сыновей, Ивана и Федора и, хотя не живут одной семьей, часто проводят время с детьми и вместе ездят в отпуск.

Ольга Ломоносова

В сериале героиня Ольги Ломоносовой была лучше подругой секретарши Вики (Юлии Такшиной). В жизни актрисы тоже стали близкими подругами. Когда у Такшиной и Антипенко родился старший сын, Ольга стала его крестной матерью.

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Сейчас у Ольги трое детей от режиссера Павла Сафонова , с которым она состоит в гражданской браке уже больше 10 лет и больше 50 работ в кино и сериалах.

Артем Семакин и Мария Машкова

Артем Семакин, сыгравший друга главной героини — ботаника Колю Зорькина, тоже встретил свою любовь во время съемок. Его избранницей стала дочь Владимира Машкова , Мария. Актер был женат, но оставил семью ради новой возлюбленной. Мария и Артем поженились, однако прожили только четыре года, причиной развода стала новая избранница Семакина.

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А Мария вновь вышла замуж в 2010 году за сына известного пианиста Александра Слободняка, у пары родилось двое детей, но брак довольно быстро распался.

Петр Красилов

Актер Петр Красилов завоевал любовь зрителей еще до комедии «Не родись красивой», сыграв роль князя Михаила Репнина в сериале «Бедная Настя». Он продолжает сниматься в кино, работает в театре и участвует в телепроектах. У Красилова есть сын от актрисы Натальи Селивановой , с которой он прожил в гражданском браке два года.

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Петр ушел, когда ребенку было чуть больше года и долгое время никак не участвовал в жизни сына. В 2005 году его женой стала Ирина Шебеко , а через год в родилась дочь Александра. Сейчас Красилов старается уделять внимание и старшему сыну Ивану, а жена и дочь Александра живут в Лос-Анжелесе, где у супругов есть двухкомнатная квартира.

Илья Любимов

Илья Любимов, сыгравший в сериале главного злодея, уже много лет является одним из ведущих артистов театра «Мастерская П. Фоменко». Ему часто предлагают играть харизматичных циников, а зрители знают его по ролям в фильмах «Невидимки», «Неадекватные люди» и сериалах «Корабль» и «Дневник доктора Зайцевой».

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