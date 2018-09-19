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За что Кит Харингтон благодарен «Игре престолов»
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За что Кит Харингтон благодарен «Игре престолов» 

Журнал ОК! + ещё 1 1 час назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
На днях прошла церемония вручения телевизионной премии «Эмми», в главной номинации — «Лучший драматический сериал» победил телепролект «Игра престолов». Честь получать награду выпала одному из главных героев сериала — Киту Харингтону. Актер признался, что данный проект круто изменил его жизнь.
Помимо успеха, славы, баснословных гонораров и миллиона поклонников по всему миру сериал подарил исполнителю роли Джона Сноу самое главное — любовь.
Я познакомился со своей женой на съемках этого сериала. Это самое удивительное. Картина сильно повлияла на мою будущую семью и жизнь. Пожалуй, это главное, что мне дали съемки в этом проекте,
— сказал Кит  Напомним, Кит Харингтон женился на исполнительнице роли Игритт — Роуз Лесли. Отношениям пары уже более пяти лет. Актеры познакомились на съемочной площадке, где по сюжету сыграли влюбленную пару.
Съемки финального сезона официально завершены, дата выхода проекта на экраны пока не уточняется. Некоторое время назад в сети появился официальный тизер финальных серий.
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