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Почему Фаина Раневская сменила фамилию
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Почему Фаина Раневская сменила фамилию 

Умная 3 часа назад
Фото: Умная
Фаина Раневская стала известна всему Советскому Союзу именно под этой фамилией. Однако в ее документах о рождении были указаны совсем другие данные. Актриса сменила не только фамилию, но и отчество уже в довольно зрелом возрасте.

Настоящая фамилия

Фаина Георгиевна Раневская родилась в 1896 году в городе Таганроге Ростовской области. Ее мать звали Милка Рафаиловна Заговайлова, а отца — Гирш Хаимович Фельдман. Таким образом, ни отчество, ни фамилия, под которыми впоследствии стала знаменита актриса не были настоящими. В ее документах до определенного момента значилось: «Фаина Гиршевна Фельдман».
Чета Фельдманов была очень зажиточной. Глава семьи до революции владел фабрикой, несколькими лавками и жилыми домами и даже пароходом. Когда к власти пришли большевики, Фельдманы переехали на постоянное место жительства в столицу Чехии. А Фаина осталась. Хотя, стоит отметить, что отец регулярно высылал дочери деньги.

Летающие деньги

Понятно, что с подобной биографией актрисе вряд ли удалось бы стать тем, кем она стала. Но была и еще одна причина. «Феню Фельдман» Раневская не очень-то жаловала. В книге Эллы Вашкевич «Фаина Реневская. Психоанализ эпатажной домомучительницы» приводится такая цитата артистки: «…когда я играла, я переставала быть Фаней Фельдман. Для меня очень важно было стать другой. Ведь кто такая была Фаня Фельдман? Заикающаяся, некрасивая девочка, которую не слишком любили родители, глупая и неловкая».
Когда Раневская впервые задумалась о псевдониме, идея о том, чтобы взять фамилию чеховского персонажа, пришла в ее голову практически мгновенно. И виной тому был один случай. Как-то раз актриса обронила купюры, которые тут же подхватил сильный ветер. Вместо того, чтобы погнаться за деньгами, Фаина Георгиевна только воскликнула, обращаясь к своему спутнику: «Как красиво летят!». Тот рассмеялся и сказал, что Фельдман очень похожа на героиню пьесы Чехова «Вишневый сад» Любовь Андреевну Раневскую.

Георгиевна или Григорьевна?

Примечательно, что выдуманное отчество Раневской долгое время никто не мог запомнить. Его путают и по сей день, несмотря на то, что артистки вот уже 34 года, как нет в живых. Ее называют то «Фаиной Георгиевной», то «Фаиной Григорьевной». Сама Раневская по этому поводу вовсе не расстраивалась. Как пишет Глеб Скороходов в своей книге «Разговоры с Раневской», актриса только отмахивалась, мол, какая разница. «Может, мне хотят польстить? — говорила Раневская. — Ведь Гришка — Отрепьев, а Георгий — Победоносец!»
На могильной плите, установленной на месте погребения народной артистки, также навсегда запечатлено выбранные ею самой отчество и фамилия: «Фаина Георгиевна Раневская».
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