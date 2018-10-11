Куда пропал юный актер из фильма «Офицеры» 

В фильме "Офицеры" внука героя Георгия Юматова сыграл маленький артист Андрей Громов.
В эпизоде с бегемотом, полюбоваться на которого сорванец сбежал из училища, он чуть не погиб. Дело в том, что чугунную решетку, которая якобы отделяла публику от хищников, не прикрепили к парапету, массовка просто держала ее в руках. Когда снимать сцену закончили люди отошли, оставив решетку, и тяжелая конструкция начала заваливаться на маленького Андрюшу. Чудом он успел выбраться и даже пошутил после происшествия, что в противном случае пришлось бы переписывать сценарий.
После премьеры очаровательный юный суворовец в исполнении Громова стал любимцем зрителей. На него посыпались предложения от режиссеров, а военные начальники и чиновники даже предложили парнишке поступление в суворовское училище без экзаменов.
Однако Андрей принял решение завязать с кино и заняться учебой. После школы он поступил в МГИМО и стал дипломатом. Андрей Юрьевич Громов работал в посольствах разных стран, в двухтысячных работал в представительстве Российской Федерации при ООН, а сейчас является советником-посланником посольства России на Кипре.