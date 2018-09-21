Худшие фильмы про супергероев

В последние годы фаворитами зрителей стали фильмы про супергероев. Супермен и Женщина-кошка, Железный человек и Супергёрл, Халк и Чёрная вдова — этими персонажами восхищаются не только юных киноманы, но и их родители. Но так было не всегда. Когда-то супергеройские ленты были нелепыми и даже глуповатыми, а сами персонажи выглядели в них несуразно.

1. «Не называй меня малышкой» (1996). Героиня комиксов про разборки в будущем — барменша Барб Уэйр, которая оказывается тем ещё головорезом. На роль белокурой красотки в облегающем чёрном костюме идеально подходила звезда девяностых Памела Андерсон . Картина подавала большие надежды, но после изменения сценария и смены режиссёра вышла невразумительной и разочаровала публику.

Дженнифер Гарнер и 2. «Сорвиголова» (2003). Лента с участием Бена Аффлека Колина Фаррелла получилась карикатурной и даже неуклюжей. Серьёзные эпизоды в ней дополнялись якобы смешными сценами, а персонажи выглядели картонными. Не добавили успеха ленте невразумительный сценарий и недоработанные спецэффекты. «Сорвиголову» ждал оглушительный провал, а Бен Аффлек потерял доверие режиссёров.

3. «Женщина-кошка» (2004). Сама идя фильма уже удручает: супергероиня Женщина-кошка борется против злодейки, которая намерена заставить женщин использовать злобный макияж. В картине масса стереотипов о женщинах, глупых шуток. Для исполнительницы главной роли актрисы Хэлли Берри фильм стал худшим в фильмографии, да и сама лента отхватила 4 «Золотые малины».

О других ужасных супергеройских фильмах рассказывает видео.