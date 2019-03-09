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Почему Семен Фарада был обижен на Аллу Сурикову 

Рамблер 2 часа назад
Готовясь снимать комедийный детектив «Ищите женщину», режиссёр Алла Сурикова собиралась отдать роль полисмена Максимэна, помощника инспектора Грандена, актёру Семёну Фараде. Но все карты спутал Александр Абдулов. На пробах он обошёл Олега Меньшикова, претендовавшего на роль клерка Робэра де Шаранса, и почувствовал себя звездой. Абдулов предложил Суриковой, чтобы Максимэна играл Леонид Ярмольник. На возражения режиссёра он ответил, что в кадре пара «пожилой, умудрённый опытом инспектор-молодой ретивый полицейский» будет смотреться лучше, чем два старичка-полицейских. Сурикова признала его правоту и пригласила Ярмольника. Перед Семёном Фарадой она долго извинялась, но тот так сильно обиделся, что ещё несколько лет не мог простить её. Леонид Ярмольник оказался исполнителем послушным и покладистым. Он отказался выполнить требование режиссёра лишь единожды. В сцене драки предполагалось, что на голову Максимэну упадёт аквариум, в сам он спустя секунду выплюнет живую рыбку. Леонид категорически оказался брать в рот живую рыбу. И даже после того, как трюк проделал Александр Абдулов, он не согласился на эффектный номер, так что картина обошлась без этого эпизода.
Комментарии
Актеры , Видео , Леонид Ярмольник , Олег Меньшиков , Алла Сурикова , Семен Фарада
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