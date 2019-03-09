Почему Семен Фарада был обижен на Аллу Сурикову

Готовясь снимать комедийный детектив «Ищите женщину», режиссёр Алла Сурикова собиралась отдать роль полисмена Максимэна, помощника инспектора Грандена, актёру Семёну Фараде . Но все карты спутал Александр Абдулов. На пробах он обошёл Олега Меньшикова , претендовавшего на роль клерка Робэра де Шаранса, и почувствовал себя звездой. Абдулов предложил Суриковой, чтобы Максимэна играл Леонид Ярмольник . На возражения режиссёра он ответил, что в кадре пара «пожилой, умудрённый опытом инспектор-молодой ретивый полицейский» будет смотреться лучше, чем два старичка-полицейских. Сурикова признала его правоту и пригласила Ярмольника. Перед Семёном Фарадой она долго извинялась, но тот так сильно обиделся, что ещё несколько лет не мог простить её. Леонид Ярмольник оказался исполнителем послушным и покладистым. Он отказался выполнить требование режиссёра лишь единожды. В сцене драки предполагалось, что на голову Максимэну упадёт аквариум, в сам он спустя секунду выплюнет живую рыбку. Леонид категорически оказался брать в рот живую рыбу. И даже после того, как трюк проделал Александр Абдулов, он не согласился на эффектный номер, так что картина обошлась без этого эпизода.