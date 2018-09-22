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Актрисы, сыгравшие чудовищ в фильмах ужасов
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Актрисы, сыгравшие чудовищ в фильмах ужасов 

Рамблер 5 минут назад
Фото: Кадр из фильма "Проклятие монахини"
В российский прокат вышла картина «Проклятие монахини», спин-офф фильма «Заклятие». Мы решили вспомнить актрис, которым довелось сыграть монстров в фильмах ужасов.

Бонни Ааронс (“Проклятие монахини”)

Это не первая «ужасная» роль актрисы. Она уже представала перед зрителями в образе демона Валака (Заклятие 2” в сиквеле фильма «Заклятие», а также примерила на себя роль дьяволицы в картине «Адская поездка».
Кадр из фильма "Проклятие монахини"/globallookpress
Персонажи-монстры удаются Ааронс очень хорошо, хотя в реальной жизни 39-летняя актриса женщина очень веселая и весьма симпатичная.

Дэви Чейз (“Звонок”)

Не вспомнить о черноволосой девочке, вылезающей из телевизора и пугающей всех вокруг, было бы, конечно, ошибкой.
Кадр из фильма "Звонок"/globallookpress
Дэви после этой роли к пугающим монстрам уже не возвращалась. Зато озвучила Лило в мультфильме «Лило и Стич».

Линдси Хоун (“Деревня проклятых”)

Еще одна девочка-монстр — Линдси Хоун в роли Мары Чаффи. Правда, сам фильм о детях-убийцах особого успеха не имел, но роль Линдси запомнилась многим зрителям.
Кадр из фильма "Деревня проклятых"/globallookpress
Сейчас симпатичная девушка продолжает сниматься в кино и пишет музыку к фильмам.

Джоделль Ферланд (“Сайлент Хилл”)

Джоделль, по сути, сыграла в этом фильме, поставленном по мотивам одноименной японской игры, сразу две роли: темную и светлую стороны девочки Алессы, которая сумела разделить себя на две части. И «темная» Алесса терроризировала город, создав подобие параллельной реальности.
Кадр из фильма "Сайлент Хилл"/globallookpress
“Сайлент Хилл” не стал последним фильмом ужасов, в котором снялась Ферланд, на ее счету еще картина «Дело №39».

Дельфина Шанеак (“Химера”)

Французская модель сумела перевоплотиться на экране в жуткое порождение генной инженерии — Химеру, созданную двумя молодыми учеными.
Кадр из фильма "Химера"/globallookpress
И хотя героиню Дельфины, наверно, нельзя назвать монстром в общепринятом понимании этого слова, она сумела показать зрителям, что шутить с природой не стоит. На счету Шанеак более 40 фильмов.

Такако Фудзи «Проклятие»

Для актрисы, которая снялась не в одном хорроре, роль жуткого привидения Каяко стала самой узнаваемой за всю ее карьеру. Красавица-японка потом работала только в сериалах.
Кадр из фильма "Проклятие"/globallookpress
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