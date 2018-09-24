Актрисы, сыгравшие чудовищ 

В российский прокат вышла картина «Проклятие монахини», спин-офф фильма «Заклятие». Мы решили вспомнить актрис, которым довелось сыграть монстров в фильмах ужасов.
Бонни Ааронс (“Проклятие монахини”)
Это не первая «ужасная» роль актрисы. Она уже представала перед зрителями в образе демона Валака (Заклятие 2” в сиквеле фильма «Заклятие», а также примерила на себя роль дьяволицы в картине «Адская поездка».
Кадр из фильма "Проклятие монахини"/globallookpress
Персонажи-монстры удаются Ааронс очень хорошо, хотя в реальной жизни 39-летняя актриса женщина очень веселая и весьма симпатичная.
Дэви Чейз (“Звонок”)
Не вспомнить о черноволосой девочке, вылезающей из телевизора и пугающей всех вокруг, было бы, конечно, ошибкой.
Кадр из фильма "Звонок"/globallookpress
Дэви после этой роли к пугающим монстрам уже не возвращалась. Зато озвучила Лило в мультфильме «Лило и Стич».
Линдси Хоун (“Деревня проклятых”)
Еще одна девочка-монстр — Линдси Хоун в роли Мары Чаффи. Правда, сам фильм о детях-убийцах особого успеха не имел, но роль Линдси запомнилась многим зрителям.
Кадр из фильма "Деревня проклятых"/globallookpress
Сейчас симпатичная девушка продолжает сниматься в кино и пишет музыку к фильмам.
Джоделль Ферланд (“Сайлент Хилл”)
Джоделль, по сути, сыграла в этом фильме, поставленном по мотивам одноименной японской игры, сразу две роли: темную и светлую стороны девочки Алессы, которая сумела разделить себя на две части. И «темная» Алесса терроризировала город, создав подобие параллельной реальности.
Кадр из фильма "Сайлент Хилл"/globallookpress
“Сайлент Хилл” не стал последним фильмом ужасов, в котором снялась Ферланд, на ее счету еще картина «Дело №39».
Дельфина Шанеак (“Химера”)
Французская модель сумела перевоплотиться на экране в жуткое порождение генной инженерии — Химеру, созданную двумя молодыми учеными.
Кадр из фильма "Химера"/globallookpress
И хотя героиню Дельфины, наверно, нельзя назвать монстром в общепринятом понимании этого слова, она сумела показать зрителям, что шутить с природой не стоит. На счету Шанеак более 40 фильмов.
Такако Фудзи «Проклятие»
Для актрисы, которая снялась не в одном хорроре, роль жуткого привидения Каяко стала самой узнаваемой за всю ее карьеру. Красавица-японка потом работала только в сериалах.
Кадр из фильма "Проклятие"/globallookpress