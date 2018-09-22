Новый Джокер предстал в гриме

Режиссер сольного фильма о Джокере показал, как злодей будет выглядеть в гриме.

Недавно режиссер Тодд Филлипс выложил в своем Instagram-аккаунте снимок Хоакина Феникса в роли Джокера — главного злодея фильмов о Бэтмене. Поклонники были удивлены тому, что Джокер предстал перед ними без характерного пугающего грима.

Не прошло и недели, как Филлипс в очередной раз решил продемонстрировать подписчикам своего Джокера — на этот раз в коротком видеоролике Хоакин Феникс в гриме, но не совсем привычном. В отличие от Джокера Джека Николсона , Хита Леджера и Джареда Лето злодей Феникса больше похож на простого и грустного клоуна с белым лицом и красным носом.

Возможно, все дело в задумке создателей, которые хотят показать Джокера с непривычной стороны. История фильма расскажет о том, какие события сделали простого и не очень удачливого человека, любящего свою жену, самым жестоким преступником вселенной DC.

Релиз картины "Джокер" запланирован на октябрь 2019 года. Предположительно, она будет выпущена в прокат с рейтингом R из-за обилия обнаженной натуры.