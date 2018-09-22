Ещё
Новый Джокер предстал в гриме
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Новый Джокер предстал в гриме 

Рамблер 3 часа назад
Режиссер сольного фильма о Джокере показал, как злодей будет выглядеть в гриме.
Недавно режиссер Тодд Филлипс выложил в своем Instagram-аккаунте снимок Хоакина Феникса в роли Джокера — главного злодея фильмов о Бэтмене. Поклонники были удивлены тому, что Джокер предстал перед ними без характерного пугающего грима.
Не прошло и недели, как Филлипс в очередной раз решил продемонстрировать подписчикам своего Джокера — на этот раз в коротком видеоролике Хоакин Феникс в гриме, но не совсем привычном. В отличие от Джокера Джека Николсона, Хита Леджера и Джареда Лето злодей Феникса больше похож на простого и грустного клоуна с белым лицом и красным носом.
Возможно, все дело в задумке создателей, которые хотят показать Джокера с непривычной стороны. История фильма расскажет о том, какие события сделали простого и не очень удачливого человека, любящего свою жену, самым жестоким преступником вселенной DC.
Релиз картины "Джокер" запланирован на октябрь 2019 года. Предположительно, она будет выпущена в прокат с рейтингом R из-за обилия обнаженной натуры.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Актеры, которых загубил алкоголь24
Самые соблазнительные актрисы советского кино23
Конфузы со звездами на съемках сексуальных сцен5
Комедии, которые стыдно смотреть, но очень смешно4
Тест: правда и мифы о знаменитостях
Видео
00:31
Новый Джокер предстал в гриме
Актеры
02:15
В Сети появился первый трейлер «Капитана Марвел»
Фильмы
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
06:40
Фильмы, которые так и не дождались продолжений
Фильмы
03:42
Что на самом деле происходит в телешоу
ТВ
17:13
Актеры, удачно вышедшие из привычного амплуа
Актеры
03:00
Как Раневская участвовала в «разъяренных ласках»
Актеры Фильмы
11:16
Худшие фильмы про супергероев
Актеры Фильмы
Секреты киношников, которые вы не знали
Фильмы Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение