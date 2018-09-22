Почему Софи Марсо прославилась случайно

Софи Марсо — одна из самых любимых и высокооплачиваемых актрис Франции и не только. Она несколько раз претендовала на то, чтобы стать главным прототипом Франции Марианной. Но несмотря на любовь зрителей, актрисе пришлось пережить и неудачи.

В кино Софи Марсо, дочь продавщицы и шофера, попала случайно. Пошла с подружкой за компанию на пробы к режиссеру Клоду Пинотто. Как это часто бывает, подружку не взяли, а Софи получила главную роль, обойдя несколько тысяч претенденток.

Успех к 14-летней Марсо после выхода на экраны фильма "Бум" пришел невероятный. А через год, снявшись во второй части картины, юная актриса получила премию "Сезар" в номинации "Лучший дебют и самая многообещающая актриса".

В 1984 году Марсо впервые встретила режиссера Анджея Жулавски. Ее пригласили на главную роль в картине "Шальная любовь". Через какое-то время Софи влюбилась в Анджея и ради него даже разорвала подписанный контракт с крупнейшей кинокомпанией Gaumont. На выплату неустойки Марсо потратила почти все имевшиеся у нее деньги. А Анджей Жулавски стал ее первым мужем.

В 1991 году состоялся дебют Софи Марсо на театральной сцене в спектакле "Эвридика". Ее роль отметили премией Франсуа Мольера. А в 1995 году Софи решила попробовать себя в роли режиссера. 8-ми минутная короткометражка "Рассвет наизнанку" была представлена в Каннах на открытии фестиваля "Уверенный взгляд". Кстати, сценарий этого фильма Марсо написала на съемках картины "Храброе сердце".

Многое связывает Софи Марсо с Россией. По словам актрисы, именно в Петербурге во время съемок в фильме "Анна Каренина" она познакомилась с продюсером Джимом Лемли, отцом своей дочери. А в 2003 году на открытии XXV ММКФ произнесла речь на русском языке, отметив, как много для нее значит Россия и ее культура.

В арсенале Софи Марсо более 40 картин. В середине 80-х годов Марсо записала альбом («Уверенность»), попробовав себя в качестве певицы. А в 1995 году Софи выбрали лицом косметической компании Guerlain. А в 1996 году вышел в свет полуавтобиографичный роман Марсо «Лгунья».