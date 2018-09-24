Ещё
7 самых сексуальных актрис СССР
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Простая просьба
Триллер, Драма, Криминальный
Купить билет
Агент Джонни Инглиш 3.0
Боевик, Приключение, Комедия
Купить билет

7 самых сексуальных актрис СССР 

BigPikcha.ru 11 часов назад
Фото: BigPikcha.ru
Елена Кондулайнен долгое время считалась секс-символом в стране, где секса, как заявляли, вовсе и не было. Но красивые женщины в ней были всегда. Предлагаем вспомнить нескольких актрис, будораживших умы и фантазии всей мужской аудитории Страны Советов.
1. 9 апреля 1958 года родилась актриса театра и кино Елена Кондулайнен, которую поклонники иногда называют «русской Марлен Дитрих», благодаря удивительному сходству с этой известной актрисой, отличавшейся особой чувственностью.
2. Кондулайнен могла бы похвастаться не только званием «Заслуженная артистка РФ».
Она первая из советских актрис примерила на себя неофициальный титул — «секс-символ СССР». Так корреспонденты «Московского комсомольца» объявили ее на одном из конкурсов, организованных газетой. Случилось это после выхода на экраны социально-психологической драмы Хусейна Эркенова «100 дней до приказа». В ней было несколько откровенных, эротических сцен, которые вызвали грандиозный скандал. Титул не смутил актрису. Свою сексуальность она и не пыталась скрывать, тем более что обнаженная натура стала все чаще появляться в советском кино.
Даже во времена тотальной цензуры и идеологически выверенных фильмов существовали актрисы, которых без преувеличения можно было назвать если не секс-символом (как-то не клеится к ним этот иностранный ярлык), то уж соблазнительными точно.
Как ни старались «культуроведы» обойти стороной щекотливую тему сексуальности советских актеров, скрыть ее не всегда удавалось. Примечательно: чтобы войти в число самых желанных женщин страны, советским актрисам совсем необязательно было обнажаться. Очевидно, что секрет их привлекательности был не только в красивом лице и хорошенькой фигурке, но и в особой энергетике, таланте и природном обаянии, которые пробивались даже сквозь ватники и валенки.
BigPikcha.ru
3. Юная Татьяна Самойлова, сыгравшая в картине «Летят журавли», стала настоящей сенсацией Каннского фестиваля в 1958 году. Внимание европейской общественности, знакомство с Пикассо, заманчивые предложения, из которых, впрочем, ничего не вышло… Но еще целый сезон модницы Парижа подкрашивали глаза «а-ля Татьяна».
BigPikcha.ru
4. Романтичная красавица Анастасия Вертинская стала популярна после роли Ассоль в фильме «Алые паруса», а закрепил успех и признание образ Гуттиэре из «Человека-амфибии».
BigPikcha.ru
5. Молоденькая и очаровательная Людмила Гурченко, с неправдоподобно тонкой талией и огромными лукавыми глазами, стала настоящей звездой после фильма «Карнавальная ночь».
BigPikcha.ru
6. После выхода на экраны картины «Кавказская пленница» в СССР не было актрисы популярнее Натальи Варлей. Эта жизнерадостная и энергичная «комсомолка, спортсменка и просто красавица» не оставила равнодушными ни юнцов, ни убеленных сединами старцев.
BigPikcha.ru
7. Светлана Светличная сыграла немало ролей, но самым запоминающимся стал образ роковой соблазнительницы в «Бриллиантовой руке». Светличной удалось с юмором воплотить на экране типаж стильной, современной, сексуально раскрепощенной женщины.
BigPikcha.ru
8. В 1976 году в картине «Табор уходит в небо» темпераментная и яркая Светлана Тома рискнула обнажить грудь и произвела фурор среди мужской аудитории, которая платила ей преданной любовью.
BigPikcha.ru: последние новости
«Девчата»: как сложились судьбы актрис легендарного фильма Опубликованы первые кадры со съемок «Джокера». Под гримом — Хоакин Феникс 25 лучших наших фильмов о Великой Отечественной войне
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Куда пропал юный актёр из фильма «Вор»3
«Пираты XX века» довели до паники итальянцев
Глупые ляпы ретушеров на кинопостерах7
Актеры, которых загубил алкоголь36
Тест: кто это, мужчина или женщина?1
Видео
03:32
Агутин и Шнуров спели вместе на «Вечернем Урганте»
ТВ
00:31
Новый Джокер предстал в гриме
Актеры
02:15
В Сети появился первый трейлер «Капитана Марвел»
Фильмы
02:41
Куда пропал юный актёр из фильма «Вор»
Актеры Фильмы
02:46
«Пираты XX века» довели до паники итальянцев
Актеры Фильмы
02:37
Поразительные факты о кино, которых вы не знали
Фильмы
03:38
Какими были бы мультяшки, превратись они в людей
ТВ Фильмы
03:05
Создатели «Венома» отказались от «взрослого» рейтинга
Фильмы
01:55
Монеточка побывала на «Поле чудес» и подарила Якубовичу куклу вуду
ТВ
06:40
Фильмы, которые так и не дождались продолжений
Фильмы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение