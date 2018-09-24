«Девчата»: как сложились судьбы актрис картины

«Девчата»: как сложились судьбы актрис легендарного фильма

Легендарная советская комедия «Девчата» вышла на экраны в 1962 году. Фильм, снятый по мотивам повести Бориса Бедного, сразу полюбился публике и до сих пор остается одним из народных фильмов-фаворитов о любви и взаимоотношениях.

Сейчас сложно представить других актрис в ролях веселой поварихи Тоси Кислицыной и ее подруг, настолько удачный актерский состав сложился. Во время съемок было немало конфликтов, да и просто интересных историй.

Судьбы актрис, сыгравших «девчат», сложились по-разному: кто-то сделал успешную карьеру в кино, кто-то предпочел съемкам счастливую личную жизнь, а кто-то умер в одиночестве и безвестности. Меньше всех трагедий выпало той, кто играл самую неудачливую героиню.

На роль Кислицыной претендовало много талантливых актрис. У Надежды Румянцевой шансов получить роль было ровно столько же, сколько и у других. Сама она не особенно верила, что ее утвердят. Румянцевой уже исполнился 31 год. Она была намного старше и всех своих конкуренток, и 18-летней героини фильма.

Режиссер фильма Юрий Чулюкин знал обо всех талантах Румянцевой — он снимал актрису в своей первой картине «Неподдающиеся». Но утверждать ее в «Девчат» не спешил. Роль Тоси он пообещал своей жене — актрисе Наталье Кустинской . Однако худсовет во главе с Иваном Пырьевым Кустинскую не утвердил — и внешность не та, и по-актерски ее посчитали слабоватой.

Съемки уже начались, а Чулюкин все не смог признаться жене, что отдал главную роль другой актрисе. Кустинская узнала правду случайно от знакомого кинооператора. Говорят, устроила мужу грандиозный скандал. Чулюкин пытался спасти отношения с женой, но она так и не смола простить ему этого предательства.

Прекрасная игра Надежды Румянцевой, которая смогла в свои 30 лет отлично изобразить 18-летнюю веселую девчонку, принесла ей всемирную известность. Актриса получила в 1962 году приз Международного кинофестиваля в Аргентине за исполнение главной женской роли в «Девчатах». Когда Надежда получала награду, легендарный актер Пол Ньюман назвал ее «чудом с косичками». Итальянцы немедленно сравнили Надежду Румянцеву с их звездой Джульеттой Мазиной , а другие иностранцы окрестили ее «Чаплином в юбке».

Талантливую актрису много приглашали сниматься, но она предпочла карьере счастливую личную жизнь. В конце 1960-х годов Румянцева на длительное время перестала играть в кино, поскольку жила за границей, сопровождая в зарубежных командировках своего мужа, дипломата Вилли Вартановича Хштояна (Хштоян работал в Министерстве внешней торговли и был направлен торговым представителем СССР в Малайзию, а потом в Египет).

После возвращения в СССР у Румянцевой удачно сложилась карьера на телевидении: каждое воскресное утро телевизионный «Будильник», ведущей которого была Надежда Васильевна, будил тысячи советских мальчишек и девчонок, а ее голосом разговаривали любимые нам с детства персонажи советских мультфильмов.

В 1996 году двое преступников пытались ограбить квартиру Надежды Васильевны. Грабителей задержал ее муж Вилли Хштоян, который в молодости занимался боксом, но один из них успел нанести актрисе удар по голове. До конца жизни Надежду Васильевну преследовали сильные боли, от которых она периодически теряла сознание. В 2008 году актриса скончалась от опухоли головного мозга.

Кадр из фильма "Девчата"

Идеальную Анфису искали долго. На эту роль пробовали и Клару Лучко , и Валентину Лановую. Но утвердили Светлану Дружинину . Когда же первый отснятый материал попал на глаза руководству «Мосфильма», режиссеру Чулюкину велели актрису заменить — слишком красивая эта Дружинина, мол, не поверит никто, что от такой девушки Илья мог сбежать к пигалице Тоське.

За Дружинину заступились все актрисы из «Девчат». Они уже подружились, сработались и другую Анфиску себе не представляли. Ситуацию спас художественный руководитель фильма Юлий Райзман . Он подсказал режиссеру, как смягчить сногсшибательный эффект, который производила Светлана Дружинина, — нужно просто убрать все ее крупные планы.

«Рыбников хотел, чтобы Анфису вместо меня играла его молодая супруга Алла Ларионова , — рассказала потом журналистам Светлана Дружинина. — Он настаивал на этом, плел интриги и прикладывал максимум усилий, чтобы убрать меня из картины. Но я не в обиде, я прекрасно понимаю: все это делалось ради любви к жене.

Светлана Дружинина много лет мирилась с тем, что ее называли Анфисой, по имени ее героини из «Девчат». После «Девчат» Дружинина еще какое-то время снималась в кино, а затем решила сменить свое амплуа на съемочной площадке и оставила актерскую профессию ради режиссерской деятельности.

В 34 года сняла свой первый фильм как режиссер. Настоящая слава пришла к Светлане Сергеевне уже в этом качестве — после ее знаменитых «Гардемаринов». И почти все ее фильмы, включая многосерийную сагу «Тайны дворцовых переворотов», снимал один и тот же оператор — Анатолий Мукасей . Он же муж Дружининой вот уже более 55 лет…

Кадр из фильма "Девчата"

Люсьена Овчинникова сыграла более 50 ролей в кино, но для зрителей она навсегда останется Катей из «Девчат». Жизнерадостная и улыбчивая Катя в исполнении Люсьены влюбила в себя всю страну, да и на съемочной площадке коллеги не переставали восхищаться артисткой. Образ простой девочки с соседней улицы сделал из Люсьены любимую актрису советских зрителей.

В 1960–1970-е годы Овчинникова много снималась. Среди ее картин такие советские хиты, как «Большая перемена», «20 дней без войны», «Мама вышла замуж». Но чем удачнее у нее складывалась карьера, тем сильнее запутывалась ее личная жизнь. Она была замужем трижды, но ни в одном из браков у нее не было детей — ее карьера всегда была для нее на первом месте.

Но, несмотря на всенародную любовь в советские годы, ее старость была полна разочарований и бед: популярная актриса ушла из театра, а ролей в кино для нее так и не нашлось. Чтобы заработать, забытая звезда буквально выходила на сцену за кусок хлеба — с актерами в 90-е годы часто расплачивались продуктами. Она начала выпивать и умерла в полном забвении и одиночестве в возрасте 68 лет, пережив своего третьего мужа на четыре месяца. В последний путь ее провожали всего несколько человек.

«Девчата» вышли на экран в канун самого женского праздника — 7 марта 1962 года. На премьере появилась вся съемочная группа, кроме Инны Макаровой (она сыграла в фильме Надю). Оказывается, актрисе не понравилось, как режиссер поступил с ее героиней.

Кадр из фильма "Девчата"

Дело в том, что в повести Бориса Бедного Надя видит, как герой Рыбникова влюбляется в повариху Тоську, и начинает верить в то, что она тоже может найти свое счастье. В финале девушка бросает нелюбимого Ксан Ксаныча. Эта сцена была снята, но в картину не попала, и зрители решили, что Надя все-таки смирилась со своей участью.

Инна Макарова обиделась за свою героиню, к тому же ей не понравилось новое название фильма (первоначально он назывался «Девушки»), вот и не пришла на премьеру.

Самые яркие и запоминающиеся роли актрисы кроме фильма «Девчата» были в картинах «Женитьба Бальзаминова», «Женщины» и «Русское поле». В конце 1980-х актриса стала сниматься реже, а с началом 1990-х и вовсе исчезла с экранов, посвятив себя концертной деятельности. В середине 2000-х годов Макарова вновь вернулась к актерской карьере, став появляться в различных телесериалах. В этом году Инне Макаровой исполнился 91 год.

Кадр из фильма "Девчата"

МамВера — так называла Тоська свою самую старшую соседку, которая весь фильм получала письма от неверного, но раскаявшегося мужа и бросала их в печку. Нина Меньшикова , сыгравшая эту роль, была всего на два года старше Надежды Румянцевой. Эта относительно небольшая роль принесла актрисе всесоюзную славу.

Актриса часто снималась в амплуа верных жен, добрых подруг, заботливых матерей. Но на первом месте у нее стояла вовсе не работа, а муж и сын, которые затмили эту незаурядную актрису по известности: Станислав Ростоцкий Андрей Ростоцкий . В отличие от Веры, Нина Меньшикова мудро относилась к увлечениям супруга-режиссера. И, как показала жизнь, это совсем не самое страшное. В 2001 году она потеряла мужа, а меньше чем через год — сына. Актер, режиссер, каскадер Андрей Ростоцкий погиб на съемках в 45 лет. Нина Евгеньевна, которая с 1991 года оставила кино, чтобы как-то зацепиться за жизнь, ненадолго вернулась в профессию, сыграв две роли. В 2007 году ее не стало.

Режиссер Юрий Чулюкин снял 15 картин и написал больше 30 сценариев. Но фильм «Девчата» остался самой яркой его работой. Юрий трагически погиб при загадочных обстоятельствах в 1987 году, когда его отправили в творческую командировку в Мозамбик, на неделю советского кино. К одной из советских актрис начал приставать некий местный. Режиссер заступился за даму. Вечером его кто-то вызвал из номера гостиницы, а утром его тело обнаружили в шахте лифта. Официально было объявлено, что режиссер покончил с собой.

Кадр из фильма "Девчата"

На момент начала съемок в фильме «Девчата» Николай Рыбников уже был состоявшейся звездой экрана. Для поколения 1950-1960-х годов он стал настоящим «героем нашего времени», ведь Рыбников был так убедителен в образе бригадира и так похож на тысячи таких же парней, работающих на заводах и фабриках по всей стране.

На съемках «Девчат» отношения у актеров, игравших главных героев, не складывались. Играть любовь Рыбникову оказалось по-настоящему трудно. Румянцева совершенно его не вдохновляла. Николай Рыбников — признанная кинозвезда и мечта женщин — не мог воспринимать ее на равных. На репетициях и между дублями партнеры ссорились так же бурно, как их герои — Илья и Тося. Но Румянцева твердо дала понять: в фильме «Девчата» главная роль — у нее. В конце концов Рыбникову пришлось с этим смириться.

Актриса много раз в своих интервью рассказывала о том, что на съемочной площадке он появился как суперзвезда и свысока поглядывал на остальных актеров — в основном молодых и не слишком опытных. Он даже играл вполсилы. Но это продолжалось до тех пор, пока Рыбников не увидел первый отснятый материал.

«Когда он понял, что несколько сцен попросту профукал, сразу изменил свое поведение и попросил режиссера их переснять. Больше трений не возникало», — признавалась Надежда Румянцева.

Роль Ковригина в «Девчатах» стала последней звездной ролью Николая Рыбникова. Со временем на смену рабочим в кино пришли интеллигенты-инженеры. Рыбников стал старше, роли бесшабашных парней ему уже не подходили. Он никогда не выпрашивал роли, не переубеждал режиссеров и ни на чем не настаивал. А ему предлагали только эпизодические роли. Еще какое-то время он продолжал сниматься, но былого успеха уже не достиг.

Рыбников умер от сердечного приступа 22 октября 1990 года. Похоронен в Москве на Троекуровском кладбище.

У фильма «Девчата» уникальный сценарий. Вопреки всем правилам драматургии, в нем нет ни одного отрицательного персонажа. Наверное, поэтому он стал таким жизненным и так полюбился людям.