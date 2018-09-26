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Что стало с главной героиней «Тропиканки»
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Что стало с Асусеной из сериала «Тропиканка» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Тропиканка"
Для тех, кто не помнит, "Тропиканка" — бразильская мыльная опера, которой российские зрители засматривались 20 лет назад. А Асусена — одна из главных героинь, вокруг которой и строилось повествование сериала. Девушку сыграла молодая бразильская киноактриса Каролина Дикманн. В 1994 году, когда проходили съемки мыльной оперы, актрисе было всего 16 лет, и это была одна из первых ее ролей. Недавно Каролине Дикманн исполнилось 40 лет. Интересно, как складывалась жизнь актрисы после успеха в сериале "Тропиканка"?..
@loracarola
Известно, что роль Асусены не последняя в карьере Дикманн, актриса продолжала сниматься в бразильских сериалах, некоторые из которых также показывали по российскому телевидению: "Во имя любви", "Семейные узы", "Женщины в любви", "Хозяйка судьбы".
Как видно из Instagram-блога Каролины, она много путешествует, готовит, занимается йогой и воспитывает двух сыновей. Дикманн была замужем дважды: первый раз за актером и вдовцом с тремя детьми Маркусом Фрота, который старше Каролины на 22 года. У них родился общий сын Давид. Сейчас же актриса состоит в браке с Тьяго Воркманом, от которого у актриса также родился сын Жозе.
@loracarola
Выглядит Каролина моложе своих лет, чем регулярно восхищаются подписчики ее блога. Девушка говорит, что ее тело — результат упорного труда. Она давно увлекается йогой и тщательно следит за питанием.
@loracarola
@loracarola
Про кинокарьеру актрисы информации не так много: она активно снимается в рекламе, однако про фильмы и сериалы ничего неизвестно. Последний проект Каролины — мыльная опера "Правила игры", которая вышла на экраны в 2015 году.
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