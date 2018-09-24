Кинопары, которые в реальной жизни не ладили

Казалось — вот та настоящая любовь, о которой мечтает каждый человек. Красиво, трогательно и нежно до слез, дух захватывает. В реальной жизни на съемочной площадке кипели совсем иные страсти. Звезды ругались между собой и не выносили друг друга. Что ж, остается только еще раз по достоинству оценить актерский талант.

Райан Гослинг и Рэйчел Макадамс

Снимаясь в фильме «Дневник памяти» о вечной и чистой любви, актеры не раз скандалили во время съемок. Гослинг уверял, что не может играть с Рэйчел, говорил, что совершенно ничего не может к ней почувствовать, а однажды вообще устроил скандал на площадке, требуя заменить актрису. Интересно, что после съемок между главными героями все же вспыхнула та самая искра, и после съемок Рэйчел и Райан несколько лет жили вместе.

Дакота Джонсон и Джейми Дорнан

Говорят, что съемочной группе буквально силой приходилось заставлять главных героев «50-ти оттенков серого» изображать хоть какие-то чувства. У Джейми была ужасно ревнивая супруга, а Дакота была скована и жутко стеснялась. Возможно, поэтому и сам фильм не получился таким успешным, как изначально заявляли его создатели. Настоящей страсти зрители там так и не увидели.

Ким Бейсингер и Микки Рурк

Трудно представить, но актеров легендарного фильма «9 ½ недель» чуть ли не тошнило друг от друга. Микки Рурк называл Ким бесчувственной, а она рассказывала, что целоваться с ним было все равно, что с пепельницей, полной окурков. Бейсингер не любила эту роль и пыталась поскорее ее забыть. Некоторые, правда, считают, что во многом такое неприятие друг к другу было изначальной задумкой режиссера. Он хотел, чтобы актеры полностью вжились в свои образы, поэтому поощрял их ссоры и запрещал общаться вне съемок.

Патрик Суэйзи и Дженнифер Грей

Юная Дженнифер не раз рыдала на съемках и убегала с площадки. Патрик считал ее непрофессиональной, просил по несколько раз переснимать одну и ту же сцену. Их взаимные перебранки накаляли страсти во время съемок и, возможно, поэтому в фильме так чувствуется некая «химия», которая присутствовала между партнерами.

Дэвид Духовны и Джиллиан Андерсон

Актерам приписывали тайный роман в реальной жизни, но в действительности отношения между ними были далеки от романтических. Между ними не было никакой теплоты, Духовны задевала отстраненности его коллеги, а Джиллиан всегда обижалась на то, что гонорар у партнера был по крайней мере в два раза больше. Правда за долгие годы страсти утихли, и со временем Дэвида и Джиллиан стали близкими друзьями.

Джонни Депп и Анджелина Джоли

Съемки фильма «Турист» чуть было не сорвались из-за неприязни актеров. Депп говорил, что Анжелина попросту бездарна, скованна и требовательна, а она заявляла, что Джонни эгоистичен. Не может ради фильма даже привести себя в форму и постричься.