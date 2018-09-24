Кто заставил Садальского шепелявить 

Во время съёмок многосерийного фильма «Место встречи изменить нельзя» режиссёру Станиславу Говорухину пришлось оставить съемочную площадку: ему нужно было представить на кинофестивале картину, снятую ранее. Вместо себя он оставил Владимира Высоцкого. Кое-кто обрадовался избавлению от гнёта требовательного Говорухина, но выяснилось, что Высоцкий-режиссёр ничуть не мягче. Одной из первых сцен, которую он поставил самостоятельно, что стала сцена допроса Шараповым Фокса. Александр Белявский, игравший Фокса, нервничал, но Владимир Семёнович попросил его играть не преступника, а человека, который очень себя уважает. И эпизод сразу же получился. Также срежиссировал Высоцкий сцены допроса Ивана Сергеевича Груздева, роль которого исполнил маститый Сергей Юрский. А ещё под руководством Высоцкого появились в ленте забавные эпизоды с карманником Кирпичом, сыгранным Станиславом Садальским. Высоцкий придумал, что воришка должен шепелявить и учил Садальского, как изображать этот дефект. Пока снимали дубли, актёру так и не удалось освоить эту науку, зато к моменту озвучания он умел шепелявить вовсю. В немалой степени эта шепелявость поспособствовала тому, что реплики Кирпича сразу же ушли в народ.