10 актрис, которых прославили сериалы

От Меган Маркл до Эмилии Кларк … Как культовые сериалы изменили жизнь никому не известных актрис?

Эмилия Кларк

Сейчас Эмилия выпускает по два фильма в год и параллельно снимается в финальном восьмом сезоне «Игры престолов» (выйдет во второй половине 2019 года). В честь проекта, который прославил Кларк на весь мир, девушка даже сделала татуировку, изобразив трех летящих драконов на запястье. Но и без этого она вряд ли забудет о своей самой громкой экранной роли Дайенерис Таргариен длиной в восемь лет — в прошлом году журнал Variety опубликовал данные о том, сколько зарабатывают актеры «Игры престолов»: гонорар каждого из главных героев составлял 500 тысяч долларов за один эпизод.

Внушительно для британской актрисы, о которой никто не слышал до 2010 года. Тогда Эмилия снималась в сериале «Врачи» и заканчивала учебу в престижной британской школе Chang-Ren Nian.

Дженнифер Энистон

Первая серия «Друзей» вышла 22 сентября 1994 года. Этот момент определил дальнейшую карьеру Энистон, которой доставались роли в малоизвестных сериалах. «Рэйчел Грин» Дженнифер исправно играла с 1994 по 2004 годы — до закрытия проекта.

Сериал принес актрисе не только миллионное состояние (говорят, что во время съемок последних двух сезонов заработная плата Энистон составляла 1 миллион долларов за серию), но и статуэтки «Эмми» и «Золотой глобус». А еще стала для нее пропуском в большое кино: Дженнифер до сих пор остается любимицей режиссеров мелодрам и комедий. «Развод по-американски», «Брюс Всемогущий», «Марли и я» — лишь небольшая часть ее самых известных ролей.

Элизабет Мосс

За два года Элизабет получила пять номинаций сразу четырех кино-премий за роль в сериале «Рассказ служанки». Но статуэтки «Эмми» и «Золотой глобус» — не первые в ее послужном списке. Мосс 36 лет, 28 из которых она трудится на благо кинематографа.

Первую роль девушка сыграла в 1990 году, затем 10 лет снималась в сериалах и даже получила роль в фильме «Прерванная жизнь» вместе с Вайноной Райдер Анджелиной Джоли . Но настоящую мировую известность актрисе принес сериал «Безумцы» — она работала в проекте с 2007 по 2015 годы, успевая при этом играть на Бродвее. Сейчас Элизабет занята на съемках 3 сезона «Рассказа служанки». За буднями девушки следите в ее Instagram.

Дженнифер Гарнер

В конце 90-х никому не известная актриса Дженнифер Гарнер переехала в Нью-Йорк, пробовала себя в театре и на телевизионных проектах. Самая громкая работа того времени — фильм «Перл-Харбор», где Джен сыграла медсестру. Но все изменилось в 2001 году, когда Гарнер утвердили на роль Сидни Бристоу в сериале «Шпионка». 5-летний проект принес актрисе «Золотой глобус» и мировую славу. Затем были коммерчески успешные фильмы «Из 13 в 30», «Электра» и «Джуно».

Меган Маркл

Прежде чем стать герцогиней Сассекской и обзавестись армией поклонников в Великобритании, Меган Маркл стала популярна на родине в США. Успех актрисе принес сериал «Форс-мажоры», на кастинг которого она попала в 2011 году, до этого работая специалистом по связям с общественностью и снимаясь в эпизодических ролях.

До 2016 года Маркл трудилась в проекте, успевая сниматься в других телевизионных сериалах. А потом встретила принца Гарри , удалила Instagram и начала готовиться к королевской свадьбе, которую в 2018-ом году ждал весь мир (самые интересные факты о событии — по ссылке). Сейчас полное имя девушки — Рэйчел Меган Маунтбеттен-Виндзор, и ее дни, наполненные участием в социальных проектах и официальными визитами, расписаны по минутам.

Мишель Уильямс

Мишель знаменита ролями в фильмах «Горбатая гора», «Голубой Валентин», «Семь дней и ночей с Мэрилин», но не все помнят, что карьера девушки началась с телевизионного шоу. С 1998 по 2003 годы актриса играла Джен Линдли в сериале «Бухта Доусона». Партнером по съемкам Мишель была другая не известная тогда актриса — Кэти Холмс

Блейк Лайвли

Актерская карьера Блейк началась в 1998 году, когда ей было 11 лет. Спустя девять лет Лайвли подросла и из кино-подростка и зубной феи превратилась в главную экранную сплетницу — актрисе досталась роль Серены ван дер Вудсен в сериале «Сплетница». Проект снимался пять лет и принес Блейк статуэтки «Teen Choice Awards» и «Peoples Choice Awards», а также статус модной иконы — на стиль Серены равнялись все блондинки современности.

Сразу после работы над сериалом Блейк вышла замуж за Райана Рейнольдса и спустя четыре года они уже были родителями двух прекрасных дочек! Сейчас актриса продолжает сниматься, но тщательно выбирает роли. В 2018 году она выпустила один фильм «Простая просьба».

Элисон Бри

Элисон 35 лет и по меркам Голливуда она стала популярной достаточно поздно — в 27 лет. Долгое время актриса с образованием бакалавра изящных искусств работала аниматором и играла в спектаклях местных калифорнийских театров. Телевизионная карьера девушки началась со съемок «Ханны Монтаны» (там звездой была Майли Сайрус ), но заметили ее в 2007-ом, на кастинге «Безумцев». Актрисе досталась роль Труди Кэмпбелл, которую она играла до завершения проекта в 2015-ом. Сейчас актриса снимается в третьем сезоне сериала «Блеск».

Кристина Хендрикс

В 32 года Кристина сыграла судьбоносную для нее роль Джоан Холлоуэй в сериале «Безумцы». До этого в фильмографии звезды значатся лишь эпизодические роли в телевизионных проектах. «Безумцы» же принесли Кристине несколько премий Гильдии киноактеров США и три статуэтки «Эмми».

После завершения «Безумцев» актриса снялась в сериалах «Стальная звезда», «Хорошие девчонки», «Романовы» и готовится к работе над фильмом «Домино».

Дженна Фишер

За роль Пэм в сериале «Офис» Дженну номинировали на премию «Эмми». До начала съемок в 2005 году Дженна много лет играла в театре и получала эпизодические роли в сериалах. В команду «Офиса» актриса пришла в 31 год и покинула проект в 2013-ом. С тех пор ее фильмография пополнилась четырьмя фильмами и одним сериалом «Разделенные вместе», в котором актриса и звезда Instagram (1,4 миллиона подписчиков) снимается до сих пор.