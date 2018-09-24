Что произошло с Ларисой Белогуровой

Многим зрителям Лариса Белогурова запомнилась благодаря роли Насти в детективной картине «Гений». Тогда ее партнером по съемочной площадке стал известный актер Александр Абдулов. К сожалению, эта работа стала для Белогуровой одной из последних.

Звезда периода перестройки

Лариса Белогурова появилась на свет в 1960 году в Волгограде (в то время Сталинград). С детства Лариса всерьез увлеклась танцами и даже окончила хореографическую школу. Но потом все же решила поступать в театральный вуз. Еще будучи студенткой, Белогурова снималась в кино, но настоящая слава к ней пришла после того, когда в 1985 году она завершила учебу в ГИТИСе.

В 1987 году Лариса Белогурова воплотила на экране образ Вивиан Кингман из музыкального фильма «Остров погибших кораблей». Несмотря на то, что у актрисы это была далеко не единственная главная роль, именно она стала для нее одной из двух наиболее звездных. Другой работой, благодаря которой публика запомнила Белогурову, была работа с Александром Абдуловым в киноленте 1991 года «Гений». Через несколько месяцев Лариса снялась в картине «Восточный роман» и исчезла из кинематографа навсегда.

Уход из кино

В 1990-е годы отечественное кино переживало свои не самые лучшие времена. Тогда многие известные актеры оказались не у дел. Не стала исключением и Лариса Владимировна. Несмотря на то, что режиссеры иногда все же приглашали ее сниматься, Белогурова всякий раз отказывалась, так как считала добрую половину предлагаемых сценариев не достойными никакого внимания.

Однако в те трудные годы Ларисе все-таки улыбнулась удача. Она встретилась со своим будущим мужем Владимиром Цырковым. Он занимался музыкой и служил регентом в церковном хоре. Супруги жили счастливо. Белогурова, потеряв всякую надежду вернуться на экран, устроилась продавцом кухонной утвари и тоже стала петь в храме.

Болезнь и вера

Так продолжалось около 10 лет. А в 2002 году у Ларисы Владимировны диагностировали онкологическое заболевание. Белогурова прошла курс лечения, и болезнь затаилась. Несмотря на ремиссию, доктора рекомендовали актрисе проходить регулярные обследования. Но Белогурова стала избегать врачей и лечиться больше не хотела. Все свое внимание она сосредоточила на религии. В связи с тем, что артистка ни с кем не общалась, поговаривали, что она ушла в монастырь. На самом деле Белогурова действительно ездила в один из монастырей, но только для того, чтобы записать там аудиокнигу «Записки игуменьи Таисии».

Больше 12-ти лет Лариса Белогурова жила со страшным диагнозом. В 2015 году болезнь взяла верх. Актриса скончалась у себя дома. В тот момент рядом с ней находился ее супруг Владимир Цырков. Много раз до этого он уговаривал Ларису лечь в больницу, но та наотрез отказывалась. За несколько лет до смерти Белогуровой супруги обвенчались в православном храме.