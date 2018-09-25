Пять ярких перевоплощений Сергея Безрукова

Перевоплощения Сергея Безрукова в кино каждый раз вызывают немало обсуждений. У него нет прижившегося амплуа: как в кино, так и в театре Безруков предпочитает играть разноплановые роли, каждый раз удивляя зрителей и коллег своим мастерством. «МИР 24» вспомнил пять самых ярких перевоплощений актера.

САША БЕЛЫЙ

После того, как в 2002 году сериал «Бригада» вышел на отечественные телеэкраны, 28-летний Сергей Безруков в буквальном смысле проснулся знаменитым. Как признается сам актер, такой популярности он даже не мог себе представить, когда играл в театре. Это сейчас Безруков сам выбирает роли, а шестнадцать лет назад за возможность предстать на российских телеэкранах в качестве главного бандита ему пришлось побороться. Продюсеры картины не были уверены в том, что актер потянет такую серьезную роль. На тот момент Безрукова знали только по комедийным ролям в кино, несмотря на то, что в театре он чаще всего исполнял драматических персонажей. Поэтому кастинг актеру пришлось проходить несколько раз.

«Мне не звонили месяц. Потом пошли съемки, и все быстро встало на свои места. «Бригада» оставила позади все отечественные сериалы, поскольку это не сериал, а… кино. Там драки полуконтактные, а страсти — настоящие. На крупном плане не обманешь. Сразу видно, глицериновые у тебя слезы текут или живые. Мне очень нравятся слова Фаины Георгиевны Раневской , которая на вопрос, как ей удается так убедительно играть, ответила: «Я не играю. Я живу». Могу лишь подписаться под словами великой актрисы. После выхода фильма меня резко зауважали. Поразительно! Даже мэтры, которые раньше кривили губы при упоминании фамилии Безруков, вдруг начали говорить приятные слова, жать руку», — сказал Безруков в одном из интервью.

Однако сегодня актеры, снявшиеся в сериале, включая Сергея Безрукова, не очень любят вспомнить роли бандитов, которых когда-то исполнили.

ПАВЕЛ КРАВЦОВ

Буквально сразу после Саши Белого Сергей Безруков сыграл его полного антипода — милиционера Павла Кравцова в сериале «Участок». Успех нового детективно-комедийного телесериала превзошел все ожидания — премьеру посмотрели 50% зрителей канала.

По сюжету молодой милиционер Кравцов после ареста бандита «со связями» вынужден переехать на работу в глухую деревню Анисовку в качестве участкового. К тому моменту его личная жизнь разрушилась — жена ушла от Павла из-за его постоянного отсутствия дома, теперь его единственный друг — пес по кличке Цезарь. По прибытию в Анисовку Кравцов узнает, что бывшего участкового утопили, и берется за расследование преступления.

«Для меня деревня — это родная планета, поскольку все мои близкие и родные из провинции. В каком-то смысле я побывал на родине. Уверен, я бы смог прижиться в деревне, поскольку там мои корни», — вспоминает о своей работе в «Участке» Сергей Безруков.

Михаила Ефремова и Кстати, и в этом сериале Безруков получил роль не сразу. До него рассматривали кандидатуры: Гоши Куценко Александра Домогарова . И лишь спустя какое-то время было принято решение позвать в картину Сергея Безрукова. Чтобы сыграть честного милиционера, актеру даже пришлось сесть на диету и похудеть на пятнадцать килограммов. А вот от продолжения съемок в телесериале он отказался.

«Нельзя зацикливаться на сыгранном. Есть актеры, которые играют сами себя. Они что-то яркое показали, и потом их в этом амплуа пользуют и пользуют. Вот сыграл Сергей в «Бригаде», и что — всю жизнь быть Сашей Белым? Или вот этот мент из «Участка»? Сергей — артист многоплановый, одаренный, я бы сказал, он может все, играет разные роли — и Пушкина, и Моцарта… Ему предлагали продолжать роль участкового Кравцова. Опять надеть форму и честь отдавать? Правду про деревню все равно нельзя снять. Вот и сделали пастораль, идеальную деревню, сработали на Сережином обаянии, на его таланте…», — прокомментировал журналистам решение актера Безруков-старший.

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН

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Ролью русского поэта Сергея Есенина Безруков гордится и всегда вспоминает об этой работе с особым трепетом. Картина вышла на экраны в 2005 году. Актер признается, что перед съемками ему пришлось много работать, чтобы образ Есенина удался.

«И чтобы быть в теме и понять, что в них заложено, я очень много читал стихов. Это колоссальная база. Любой поэт — это своеобразная исповедь в стихах. Есенин — самый исповедальный поэт Серебряного века. Когда читаешь его строчки, то понимаешь, что он чувствовал в конкретный момент. Он ничего не писал ради красного словца, как иногда говорят. Мол, Есенин творил только для того, чтобы красиво звучало и ласкало ухо его друзей. Нет, каждое его слово, каждая строка пропитана болью. Тем же ощущением восторга от любви. Читаешь и думаешь: «Это про меня!» Читаешь снова и опять думаешь: «И это истинно про меня!» Я готов читать такие стихи в любое время суток!», — вспоминает актер.

Надо сказать, что результат работы получился весьма противоречивым. С одной стороны, у Безрукова появилось множество новых поклонников, которые узнали Сергея с новой стороны. Но было и не мало критики, особенно от тех, кто не равнодушен к литературе. Они обвиняли создателей сериала в том, что образ великого поэта получился слишком легким, а трагедия его личности была раскрыта не в полной мере.

ВЛАДИМИР ВЫСОЦКИЙ

Имя актера, который сыграл знаменитого барда в картине «Высоцкий. Спасибо, что живой» создатели очень долго и тщательно держали в секрете. Кроме того, они поставили перед собой задачу максимально точно передать не только характер Высоцкого, но и его внешность, в противном случае, зритель мог бы нее поверить в правдивость образа и на картину бы обрушился шквал критики. Съемки картины продолжались пять лет, а из-за проблем с финансами их нередко замораживали. Однако через 100 съемочных дней фильм наконец был готов.

Образ Владимира Высоцкого воссоздали с помощью силиконов-пластикового грима и технологии компьютерной обработки изображений. Маску-робот для лица создавали в течение 6 месяцев, на грим Безрукова ежедневно уходило от четырех до шести часов, а на разгримировку — еще два. О том, кто играет Высоцкого, не знали даже коллеги Безрукова по съемочной площадке. С ними он общался уже будучи в гриме. Но несмотря на проделанную работу, картина все же подверглась критике со стороны супруги Высоцкого — Марины Влади

«До сих пор я отказывалась об этом говорить, ибо считаю, что эта картина оскорбляет Высоцкого, его искусство, его память, а также нашу общую жизнь. Она была создана с помощью его старшего сына. Это уже меня шокировало. И я видела, как сын хвастается тем, что, добиваясь для актёра наибольшего сходства с Высоцким, они сделали копию из силикона с посмертной маски Володи, которую я сама сняла. Это не только скандально, а даже страшно», — высказалась она.

АЛЕКСАНДР ПУШКИН

mir24.tv

Фото: ИТАР-ТАСС

Роль гения русской поэзии в многосерийном фильме «Пушкин. Последняя дуэль» тоже досталась Сергею Безрукову. Некоторые зрители до сих пор с осторожностью относятся к тому, что Безруков «теперь играет всех русских классиков», однако, поклонники и съемочная группа были в восторге от работоспособности и таланта актера.

«Мы были потрясены тем, как Сергей вживается в роль. Он умирал на наших глазах на Мойке. Он падал от боли с кровати. Он так кричал от переживаемой им смертной муки, что было страшно всем — съемочной группе и даже тем, кто находился в этот момент на другом этаже дома. Мы подумали: как хорошо, что Наталья Николаевна не слышала предсмертных криков Пушкина… Не было ни одного сухого лица!», — рассказала режиссер фильма Александра Бондарчук.

Как признается сам актер, всякий раз, когда он берется играть Александра Пушкина, он стремится к тому, чтобы смерть поэта ощущалась как личная потеря каждого россиянина.