Назван претендент на роль Джеймса Бонда

СМИ назвали Генри Кавелла претендентом на роль Джеймса Бонда

В 26-м фильме о спецагенте 007 Дэниэла Крейга может заменить сыгравший Супермена актер Генри Кавелл. Об этом сообщил портал Screen Rant.

Ранее стало известно, что после трех фильмах о Супермена Warner Bros. Разорвала контракт с актером. Одновременно он получил роль в сериале «Ведьмак». Судя по всему, если слухи о приглашенном «иностранном актере и бывшем супергерое» верны, после него Кавелл начнет съемки в « Джеймсе Бонде ».

Съемки фильма о спецагенте с участием Дэниэла Крейгв начнутся в марте 2019 года, его мировая премьера назначена на 14 февраля 2020 года. Возможно, Генри Кавелл будет сниматься в истории, предшествующей уже снятым фильмам «Бондианы».

В 25-м фильме Джеймс Бонд будет убит. Такое решение было принято из-за ухода из проекта Дэниэла Крейга, который отказался играть в фильме, в который будет введен злодей из России. Режиссеры еще не решили, воскресят ли они главного героя как Доктора Кто или он сможет выжить.