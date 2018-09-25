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Назван претендент на роль Джеймса Бонда
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СМИ назвали Генри Кавелла претендентом на роль Джеймса Бонда 

360tv.ru 4 часа назад
Фото: 360tv.ru
В 26-м фильме о спецагенте 007 Дэниэла Крейга может заменить сыгравший Супермена актер Генри Кавелл. Об этом сообщил портал Screen Rant.
Ранее стало известно, что после трех фильмах о Супермена Warner Bros. Разорвала контракт с актером. Одновременно он получил роль в сериале «Ведьмак». Судя по всему, если слухи о приглашенном «иностранном актере и бывшем супергерое» верны, после него Кавелл начнет съемки в «Джеймсе Бонде».
Съемки фильма о спецагенте с участием Дэниэла Крейгв начнутся в марте 2019 года, его мировая премьера назначена на 14 февраля 2020 года. Возможно, Генри Кавелл будет сниматься в истории, предшествующей уже снятым фильмам «Бондианы».
В 25-м фильме Джеймс Бонд будет убит. Такое решение было принято из-за ухода из проекта Дэниэла Крейга, который отказался играть в фильме, в который будет введен злодей из России. Режиссеры еще не решили, воскресят ли они главного героя как Доктора Кто или он сможет выжить.
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