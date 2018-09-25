Камео, которых мало кто увидел 

И актёры, и зрители любят камео. Для публики это возможность полюбоваться на кумира в крошечной, но занятной сцене, а для артистов камео — способ продемонстрировать очередную грань дарования. Но иногда роли-камео так хорошо спрятаны в фильмах, что сложно их заметить без подсказки.
1. «Капитан Крюк» (1991). В роли пирата, которого бросают в коробку со скорпионами, снялась актриса Гленн Клоуз.
2. «Типа крутые легавые» (2007). В самом начале фильма безумный Санта-Клаус ранит полицейского ножом. Под белой бородой зимнего волшебника очень сложно рассмотреть лицо Питера Джексона, режиссёра, снявшего сагу «Властелин колец». Здесь же в роли экс-возлюбленной героя выступила Кейт Бланшетт, но она предстала в защитном костюме полностью скрывающем лицо.
3. «Братья Блюз» (1980). Кто узнал в нелепом секретаре окружного чиновника режиссёра Стивена Спилберга?
4. «Тупой и ещё тупее 2». Ледокол, сосед по комнате одного из главных героев, который появился в совершенно закрытом костюме, — актёр Билл Мюррей.
5. «Звёздные войны: Пробуждение силы» (2015). В этой серии засветилось множество звёзд, пожелавших стать частью саги. В крошечных ролях, скрытые гримом, здесь играют актёр, режиссёр, сценарист Саймон Пегг, сам Агент 007 Дэниэл Крейг и актёр Билл Хадер.