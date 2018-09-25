Камео, которых мало кто увидел

И актёры, и зрители любят камео. Для публики это возможность полюбоваться на кумира в крошечной, но занятной сцене, а для артистов камео — способ продемонстрировать очередную грань дарования. Но иногда роли-камео так хорошо спрятаны в фильмах, что сложно их заметить без подсказки.

1. «Капитан Крюк» (1991). В роли пирата, которого бросают в коробку со скорпионами, снялась актриса Гленн Клоуз

2. «Типа крутые легавые» (2007). В самом начале фильма безумный Санта-Клаус ранит полицейского ножом. Под белой бородой зимнего волшебника очень сложно рассмотреть лицо Питера Джексона , режиссёра, снявшего сагу «Властелин колец». Здесь же в роли экс-возлюбленной героя выступила Кейт Бланшетт , но она предстала в защитном костюме полностью скрывающем лицо.

3. «Братья Блюз» (1980). Кто узнал в нелепом секретаре окружного чиновника режиссёра Стивена Спилберга

4. «Тупой и ещё тупее 2». Ледокол, сосед по комнате одного из главных героев, который появился в совершенно закрытом костюме, — актёр Билл Мюррей