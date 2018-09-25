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Как забраковали Чурикову и Доронину
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Как забраковали Чурикову и Доронину 

Рамблер 2 часа назад
Режиссёр Георгий Натансон давно мечтал снять фильм «Старшая сестра». Когда у него наконец появилась возможность, он собрал гармоничный актёрский ансамбль. Но худсовет решительно отверг все кандидатуры. Виталия Соломина назвали невзрачным и невыразительным. Леонида Куравлёва забраковали как комедийного актёра, которому не место в драматической серьёзной истории. Татьяну Доронину сочли слишком занятой театральной артисткой, которая наверняка будет срывать график съёмок. От Михаила Жарова рекомендовали отказаться из-за его сложного характера и склонности к спорам с режиссёрами, обуздать который сложно было даже самому Ивану Пырьеву. А когда речь зашли про Инну Чурикову, героиня которой была белокурой красавицей, то возмущению не было предела: Чурикова вряд ли могла считаться эталоном красоты. Георгий Натансон был расстроен, ведь лента его мечты разваливалась на глазах. Но вместо того, чтобы вновь проводить пробы и выбирать других исполнителей, он пошёл на хитрость и отправился к председателю Госкино Алексею Романову.
Кто помог Натансону отстоять артистов? Почему актёрский ансамбль фильма всё-таки сложился? Смотрите видео и узнайте историю создания «Старшей сестры».
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