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Джим Керри снялся в своей первой постельной сцене
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Джим Керри снялся в своей первой постельной сцене 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Globallook
56-летний Джим Керри снялся в первой постельной сцене за всю свою актерскую карьеру. Этим он очень удивил своих поклонников, ведь такого они еще не видели.
Керри прославился своими блестяще сыгранными ролями в комедиях. Но на этот раз актер снялся не в комедийном сериале "Шучу".
В нем он играет роль звездного телеведущего детских передач — мистера Пиклза. Дети и их родители не догадываются, что за пределами студии жизнь ведущего рушится на глазах. В одной из сцен Джефф — персонаж Джима Керри, занимается сексом с онкобольной девушкой, которую сыграла Джинджер Гонзаги. По сюжету, их знакомство произошло в больнице.
Фанаты предполагают, что актер решил сняться в такой сцене в связи со своим уходом из кино. Роль Джеффа как нельзя лучше отражает настроение актера на данный момент времени в реальном мире. Джим признается, что хочет покинуть киноиндустрию из-за затяжной депрессии.
"Разница между депрессией и грустью заключается в том, что грусть зависит от случайности — от того, что бы случилось или не случилось с вами, от горя или еще чего-то. А депрессия — это когда ваше тело посылает вас подальше, отказываясь притворяться вымышленным персонажем, или поддерживать ложную личность, созданную для окружающего мира. Необходимо думать о депрессии, как о хорошем отдыхе. Ваше тело нуждается в депрессии, ему просто необходим хороший отдых от персонажа, роль которого вы пытаетесь заставить его играть", — рассказал актер в интервью The Minds Journal.
Надо отметить, что актер пережил нелегкий жизненный путь. Именно поэтому ему приходится ежедневно бороться с чувством тревоги.
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