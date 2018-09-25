Джим Керри снялся в своей первой постельной сцене

56-летний Джим Керри снялся в первой постельной сцене за всю свою актерскую карьеру. Этим он очень удивил своих поклонников, ведь такого они еще не видели.

Керри прославился своими блестяще сыгранными ролями в комедиях. Но на этот раз актер снялся не в комедийном сериале "Шучу".

В нем он играет роль звездного телеведущего детских передач — мистера Пиклза. Дети и их родители не догадываются, что за пределами студии жизнь ведущего рушится на глазах. В одной из сцен Джефф — персонаж Джима Керри, занимается сексом с онкобольной девушкой, которую сыграла Джинджер Гонзаги. По сюжету, их знакомство произошло в больнице.

Фанаты предполагают, что актер решил сняться в такой сцене в связи со своим уходом из кино. Роль Джеффа как нельзя лучше отражает настроение актера на данный момент времени в реальном мире. Джим признается, что хочет покинуть киноиндустрию из-за затяжной депрессии.

"Разница между депрессией и грустью заключается в том, что грусть зависит от случайности — от того, что бы случилось или не случилось с вами, от горя или еще чего-то. А депрессия — это когда ваше тело посылает вас подальше, отказываясь притворяться вымышленным персонажем, или поддерживать ложную личность, созданную для окружающего мира. Необходимо думать о депрессии, как о хорошем отдыхе. Ваше тело нуждается в депрессии, ему просто необходим хороший отдых от персонажа, роль которого вы пытаетесь заставить его играть", — рассказал актер в интервью The Minds Journal.

Надо отметить, что актер пережил нелегкий жизненный путь. Именно поэтому ему приходится ежедневно бороться с чувством тревоги.