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Как живет Дуэйн Джонсон, главный актер Голливуда
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Как живет Дуэйн Джонсон, главный актер Голливуда 

Trendymen 2 часа назад
Фото: Trendymen
Из реслера первого дивизиона Дуэйн «Скала» Джонсон быстро, а самое главное очень успешно перековался в голливудские звезды. Пройдя этап довольно проходных фильмов, Дуэйн стал сначала одним из самых востребованных, а затем и вовсе лучшим актером современного западного кинематографа.
Путь к славе Джонсона всегда лежал только через спорт. Пару раз звезда боевиков чуть было не свернул в профессиональные футболисты: «Скала» получал специальную спортивную стипендию в университете Майами и реально имел отличные перспективы войти в одну из топовых команд США.
Трудно поверить, что у этого веселого спортсмена были когда-то сложные времена. Но юность актера проходила действительно в непростых условиях — еще до рестлинга Дуэйн несколько раз стоял в шаге от тюрьмы и месяцами вынужденно жил на пособие по безработице.
Сегодня же все неприятности далеко в прошлом. Дуэйн даже не собирается покидать голливудского Олимпа: в прошлом году он стал самым успешным (в финансовом плане) актером Голливуда по версии Forbes, да и в этом году вряд ли заработает меньше.
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