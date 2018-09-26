Как живет Дуэйн Джонсон, главный актер Голливуда

Из реслера первого дивизиона Дуэйн «Скала» Джонсон быстро, а самое главное очень успешно перековался в голливудские звезды. Пройдя этап довольно проходных фильмов, Дуэйн стал сначала одним из самых востребованных, а затем и вовсе лучшим актером современного западного кинематографа.

Путь к славе Джонсона всегда лежал только через спорт. Пару раз звезда боевиков чуть было не свернул в профессиональные футболисты: «Скала» получал специальную спортивную стипендию в университете Майами и реально имел отличные перспективы войти в одну из топовых команд США.

Трудно поверить, что у этого веселого спортсмена были когда-то сложные времена. Но юность актера проходила действительно в непростых условиях — еще до рестлинга Дуэйн несколько раз стоял в шаге от тюрьмы и месяцами вынужденно жил на пособие по безработице.