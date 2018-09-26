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Ефремов и Серебряков снялись в новом клипе Дельфина
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Ефремов и Серебряков снялись в новом клипе Дельфина 

Рамблер 1 час назад
Российский певец Андрей Лысиков, выступающий под псевдонимом Дельфин, выпустил новый клип на свою песню.
В центре сюжета — таинственные люди в плащах, которые похожи на сотрудников спецслужб. Они ведут на допрос несколько человек, среди которых и сам Дельфин.
Помимо самого Андрея Лысикова, в клипе свои роли сыграли именитые актеры, среди которых Михаил Ефремов, Александр Горчилин, Софья Александрова, Алексей Серебряков, Алена Разживина и другие.
Видео снято в духе детективного черно-белого фильма.
Песня называется "387". Музыкальный трек вошел в десятый сольный альбом Дельфина под названием "442", который увидел свет в марте 2018 года.
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