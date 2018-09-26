Ефремов и Серебряков снялись в новом клипе Дельфина

Российский певец Андрей Лысиков , выступающий под псевдонимом Дельфин, выпустил новый клип на свою песню.

В центре сюжета — таинственные люди в плащах, которые похожи на сотрудников спецслужб. Они ведут на допрос несколько человек, среди которых и сам Дельфин.

Видео снято в духе детективного черно-белого фильма.

Песня называется "387". Музыкальный трек вошел в десятый сольный альбом Дельфина под названием "442", который увидел свет в марте 2018 года.