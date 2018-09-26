Самые сексуальные вампиры в кино и сериалах

Десять лет назад вампирская тема так прочно заняла свою нишу в сериальной и киноиндустрии, что, казалось, вытеснить ее оттуда не может ничто. Но на смену кровопийцам пришли зомби, а им — супергерои, и о вампирах мы совсем позабыли. Как мы знаем, мода имеет свойство возвращаться, поэтому предлагаем заранее оживить вампирскую тематику и вспомнить самых сексуальных вампиров из кино и сериалов. Мы намеренно не включили в список таких актеров, как Брэд Питт Том Круз или Гари Олдман , а решили обойтись сравнительно «молодой кровью».

Внимание: все участники нашего списка расположены в произвольном порядке — это не рейтинг, а просто список красивых мужчин.

Йен Сомерхолдер — Дэймон Сальваторе, «Дневники вампира»

Кто же приходит вам на ум, когда вы слышите словосочетание «самый красивый вампир»? Уверены, у большинства это именно Йен Сомерхолдер. Этого актера начали узнавать еще после весьма успешного «Остаться в живых», однако настоящую любовь и мировую славу он получил после роли Дэймона в сериале «Дневники вампира».

Киноафиша

Как только старший брат Стэфана Сальваторе появился в кадре со своим знаменитым «Привет, брат», поклонников у сериала стало в разы больше, а любовная линия Елена-Стэфан-Дэймон стала одной из наиболее любимых у поклонниц вампиров и романтики.

Роберт Паттинсон — Эдвард Каллен, «Сумерки»

Не смогли мы, конечно, обойтись без Роберта Паттинсона, который обрек себя на любовь поклонниц после роли Эдварда Каллена в саге «Сумерки».

Киноафиша

Бледный, робкий, романтичный герой не мог не понравиться любительницам книг Стефани Майер , а соперничество с оборотнем Джейкобом за сердце любимой Беллы до сих будоражит умы поклонниц. Так все-таки, тим Эдвард или ти Джейкоб?:)

Джексон Рэтбоун — Джаспер Хейл, «Сумерки»

Раз уж мы вспомнили сагу «Сумерки», не можем не упомянуть еще одного красавчика-вампира семейства Каллен. Джаспер Хейл в исполнении Джексона Рэтбоуна был одним из самых загадочных персонажей франшизы.

Киноафиша

Герой со сложной историей, душевными терзаниями, а в конечном итоге любящий и преданный — это ли не формула идеального мужчины, способного влюбить в себя девушек? А Рэтбоун со своей ролью справился отлично, за что и получил место в нашем списке.

Том Хиддлстон — Адам, «Выживут только любовники»

От подростковых сериальных драм — к серьезному мрачному кино. Том Хиддлстон сыграл главную роль в фильме Джима Джармуша «Выживут только любовники» и не мог не попасть в этот список.

Киноафиша

Мы обожаем этого актера не только за его чувство юмора, британский акцент и танцы, но и за его яркие роли, одной из которых стал талантливый, но депрессивный музыкант-вампир Адам. Герой Тома мрачен, сдержан и совершенно не умеет воспринимать простую человеческую радость. Но ведь можно любить не только позитивных героев?

Джозеф Морган — Клаус Майклсон, «Древние», «Дневники вампира»

От мрачных фильмов возвращаемся к тем самым подростковым франшизам. Конечно, увидев имя Дэймона, мы сразу же подумали о его брате Стэфане, но куда больше наш глаз, а главное слух радовал герой Джозефа Моргана в «Дневниках вампира», а позже в его спин-оффе — сериале «Древние».

Киноафиша

Клаус был одним из первых вампиров — кровожадный, сдержанный, в чем-то благородный и, конечно, потерянный и одинокий, все как мы любим. Его романтическая история с Кэролайн была невероятно трогательна и открыла нам Клауса с совершенно другой стороны, за что мы его окончательно и бесповоротно полюбили. Но, справедливости ради, сериал «Дневники вампира» — это настоящий кладезь красивых мужчин, поэтому смело можем отдать им всем места в списках самых сексуальных вампиров.

Александр Скарсгард — Эрик Нортман, «Настоящая кровь»

Еще один популярный сериал, появившийся на волне «вампирского культа» — «Настоящая кровь». Персонаж Александра Скарсгарда, Эрик Нортман — шериф одного из пяти вампирских округов, старый и влиятельный член вампирского сообщества, полюбился зрительницам больше других, и мы совсем не удивлены.

Киноафиша

Сексуальный мужчина, вампир и владелец бара — комбо, которое моментально победило умы и сердца впечатлительных поклонниц сериала. В отличие от того же Роберта Паттинсона или Йена Сомерхолдера этому шведскому актеру удалось практически «смыть» с себя образ вампира, и теперь мы крайне редко вспоминаем его в этом образе, а зря.

Джозеф Гилган — Кэссиди, «Проповедник»

В списке самых красивых мужчин-вампиров не могли оказаться лишь положительные и просто обаятельные персонажи. Плохим парням тоже нашлось здесь место. Два года назад Джозеф Гилган, известный зрителям по роли Руди из «Отбросов» и Вуди из «Это Англия», получил роль вампира Кэссиди в адаптации комикса «Проповедник» и дал нам повод любить этот сериал еще больше.

Киноафиша

По сюжету, герой Гилгана — вампир-алкоголик, который случайно в баре встречает проповедника Джесси Кастера, а позже вместе с ним и его девушкой Тюлип отправляется на поиски Бога. В сериале героя Гилгана все-таки сделали романтичным, но плохишом он этого быть не перестал, а ведь плохие мальчики нам всегда нравятся, правда?

Майкл Фассбендер — Ричард Вирт, «Кровавый ручей»

А знаете ли вы, что Майкл наш дорогой Фассбендер тоже когда-то играл вампира? А было это в 2008 году, когда экраны штурмовали «Сумерки». Майкл вместе с Генри Кавиллом Домиником Перселлом успел сняться в ужастике «Кровавый ручей», рассказывающем о братьях, которых поймали для использования в мучительном оккультном эксперименте, поставленном Гитлером.

Киноафиша

Мы не будем оценивать художественную ценность картины Джоэля Шумахера, однако Майкл абсолютно точно один из самых сексуальных актеров, когда-либо появлявшихся в вампирских фильмах. Ну, или каких-либо других.

Джуд Лоу — Стивен, «Мудрость крокодилов»

В далеком 1998 году Джуд Лоу сыграл парня по имени Стивен, которому нужна была кровь молодых женщин, чтобы продолжать жить. Поиски своей единственной возлюбленной сделали героя Джуда Лоу невероятно привлекательным.

Киноафиша

В те далекие годы Лоу еще не растерял свои волосы и был настоящим сердцеедом, поэтому обойти его стороной у нас не получилось. И пусть «Мудрость крокодилов» не стоит у вас на полке в качестве любимого фильма, посмотреть на Джуда Лоу в роли вампира — весьма любопытно.

Данила Козловский — Дмитрий Беликов, «Академия вампиров»

Один из самых успешных и красивых мужчин в российском кино — Данила Козловский — тоже успел отметиться в вампирском фильме. Данила сыграл преподавателя академии вампиров в одноименном фильме по книге Райчел Мид.

Киноафиша

Для нашего актера участие в голливудском проекте стало настоящим успехом, а для нас — поводом включить его в этот список, ведь западные звезды — это, конечно, хорошо, но и нам есть чем гордиться. В последнее время Козловский уже не радует нас ролями ловеласов и сердцеедов, сосредоточившись на серьезных драматических героях, однако это не мешает нам считать его одним из самых сексуальных актеров России и представителем «вампирьего» мира.