Ещё
Был ли роман у Печерниковой и Тихонова
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Монстры на каникулах-3: Море зовет
Мультфильм, Комедия, Семейный
Купить билет
Проклятие монахини
Детектив, Триллер, Ужасы
Купить билет
Большой кошачий побег
Мультфильм
Купить билет
Великий Уравнитель 2
Боевик, Триллер, Криминальный
Купить билет

Был ли роман у Печерниковой и Тихонова 

Рамблер 1 час назад
Ирина Печерникова, сыгравшая молодую учительницу в фильме «Доживём до понедельника», в школе прилежанием не отличалась. Будучи старшеклассницей, она чаще хулиганила, чем занималась учёбой. Даже домашнюю работу Ирина старалась выполнить на переменах, чтобы после школы забыть об уроках. Поэтому, получив сценарий, она изумилась, ведь ей предстояло играть человека, без школы не мыслящего жизни. К тому же, партнёром уже на пробах стал Вячеслав Тихонов, в которой Ирина была влюблена ещё с подросткового возраста. Девушка потерялась на площадке, но Тихонов шутил и подбадривал её, так что пробы Печерникова прошла. Сразу же после старта съёмок коллеги сразу же заговорили о романтических отношениях между молодой актрисой и Вячеславом Тихоновым, к тому времени бывшим уже кумиром миллионов. Однако на самом деле Ирина даже не смела флиртовать с легендой отечественного кино, поэтому ни о каком романе речи не шло.
Картина принесла Ирине Печерниковой популярность, причём не только в Советском Союзе. В 1968 году лента «Доживём до понедельника» стала лидером проката в СССР, в 1969 году получила гран-при VI Международного кинофестиваля.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Орел и решка»: вещи, которые остаются за кадром4
Что произошло с Ларисой Белогуровой29
Ошибки каскадёров, украсившие фильмы1
Как снимался «Жестокий романс»7
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране11
Видео
03:53
Ефремов и Серебряков снялись в новом клипе Дельфина
Актеры
Вышел финальный трейлер «Фантастических тварей»
Фильмы
03:32
Агутин и Шнуров спели вместе на «Вечернем Урганте»
ТВ
02:59
Был ли роман у Печерниковой и Тихонова
Актеры Фильмы
01:52
Какими будут настоящие принцессы Диснея
Фильмы
00:31
Новый Джокер предстал в гриме
Актеры
10:21
Триллеры, который не каждый досмотрит до конца
Фильмы
03:42
Оплошности в любимых советских фильмах
Фильмы
02:56
Ради Алентовой мэтр кино поступился принципом
Актеры Фильмы
02:52
Актеры, которые в жизни выглядят хуже, чем на экране
Актеры
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение