Был ли роман у Печерниковой и Тихонова

Ирина Печерникова , сыгравшая молодую учительницу в фильме «Доживём до понедельника», в школе прилежанием не отличалась. Будучи старшеклассницей, она чаще хулиганила, чем занималась учёбой. Даже домашнюю работу Ирина старалась выполнить на переменах, чтобы после школы забыть об уроках. Поэтому, получив сценарий, она изумилась, ведь ей предстояло играть человека, без школы не мыслящего жизни. К тому же, партнёром уже на пробах стал Вячеслав Тихонов , в которой Ирина была влюблена ещё с подросткового возраста. Девушка потерялась на площадке, но Тихонов шутил и подбадривал её, так что пробы Печерникова прошла. Сразу же после старта съёмок коллеги сразу же заговорили о романтических отношениях между молодой актрисой и Вячеславом Тихоновым, к тому времени бывшим уже кумиром миллионов. Однако на самом деле Ирина даже не смела флиртовать с легендой отечественного кино, поэтому ни о каком романе речи не шло.

Картина принесла Ирине Печерниковой популярность, причём не только в Советском Союзе. В 1968 году лента «Доживём до понедельника» стала лидером проката в СССР, в 1969 году получила гран-при VI Международного кинофестиваля.