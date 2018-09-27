Как сейчас живет бритая Мэрилин из «Брата-2»

Фильм Алексея Балабанова «Брат», вышедший в 1997 году, стал феноменально успешным. Уже через три года появилась вторая часть, которая хоть и была принята в целом благосклонна, успеха первой не снискала. Тем не менее, «Брат-2» и сегодня остаётся заметной лентой российского кино, открывшей для зрителя новые имена. Началом нового витка карьеры стал фильм и для актрисы Дарьи Юргенс

Дарья провела детство в Украине, но потом вернулась в Россию. После окончания в 1990 году ЛГИТМиКа она оказалась в Молодёжном театре на Фонтанке, но зарплаты не хватало, поэтому девушка подрабатывала в кино. В фильме Балабанова она появилась в образе девушки лёгкого поведения с экстравагантной внешностью. Она так удачно передала характер героини, что режиссёры моментально разглядели в ней талант и целеустремлённость. Юргенс получила приглашения сняться сразу в нескольких популярных сериалах и полюбилась зрителям.